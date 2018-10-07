Добрая встреча бывших коллег



По доброй традиции накануне Дня пожилых людей коллектив филиала «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго» организовал для своих работников, ветеранов труда, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, тёплую встречу и насыщенный мероприятиями день.





В этом году местом сбора друзей стали Хойники. Именно здесь, возле здания Хойникского РЭСа, собирались автомобили и автобусы из Брагина, Лоева, Светлогорска, Октябрьского и Речицы. Более сотни людей уважаемого возраста с юношеским задором приветствовали своих коллег и соратников. Дорогих гостей встречали хлебом-солью, присутствовал заместитель директора филиала С.Н. Черненков.

Следующим пунктом культурной программы стал городской парк, по которому с удовольствием прогулялись гости, а затем районный краеведческий музей. Посетители, оказавшиеся в музее впервые, живо интересовались историей района, в частности, энергетиков интересовало, когда же на Хойникщине провели электричество.





Важным объектом для посещения стал памятник энергетикам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Гости возложили живые цветы к подножию и почтили память храбрых минутой молчания.

Для ветеранов энергетической отрасли встреча стала ещё одним поводом отдать дань уважения старшему поколению своих коллег, многие из которых посвятили этой отрасли большую часть своей жизни. Встречи с ветеранами прошли во всех филиалах предприятия.

Алеся ЯЧИЧЕНКО.

Фото автора.