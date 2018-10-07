ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Добрая встреча бывших коллег

08.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Добрая встреча бывших коллег
По доброй традиции накануне Дня пожилых людей коллектив филиала «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго» организовал для своих работников, ветеранов труда, которые сегодня находятся  на заслуженном отдыхе, тёплую встречу и насыщенный мероприятиями день.


Добрая встреча бывших коллег
В этом году местом сбора друзей стали Хойники. Именно здесь, возле здания Хойникского РЭСа, собирались автомобили и автобусы из Брагина, Лоева, Светлогорска, Октябрьского и Речицы. Более сотни людей уважаемого возраста с юношеским задором приветствовали своих коллег и соратников. Дорогих гостей встречали хлебом-солью, присутствовал заместитель директора филиала С.Н. Черненков.
Следующим пунктом культурной программы стал городской парк, по которому с удовольствием прогулялись гости, а затем районный краеведческий музей. Посетители, оказавшиеся в музее впервые, живо интересовались историей района, в частности, энергетиков интересовало, когда же на Хойникщине провели электричество.

Добрая встреча бывших коллег
Важным объектом для посещения стал памятник энергетикам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Гости возложили живые цветы к подножию и почтили память храбрых минутой молчания.

Для ветеранов энергетической отрасли встреча стала ещё одним поводом отдать дань уважения старшему поколению своих коллег, многие из которых посвятили этой отрасли большую часть своей жизни. Встречи с ветеранами прошли во всех филиалах предприятия.

Алеся ЯЧИЧЕНКО.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По доброй традиции накануне Дня пожилых людей коллектив филиала «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго» организовал для своих работников,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Standard & Poor's подтвердило суверенные рейтинги Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика