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В Беларуси открылась охота на зайца с гончими собаками
08.10.2018 — Разное | Свислочская газета
В субботу, 6 октября, в Беларуси открылся сезон охоты на пушных охотничьих животных.
В частности, на зайца-русака и зайца-беляка. Поохотится на них можно будет до 3 ноября, – информирует сайт «Волковыск.by».
Охотиться можно в светлое время суток с гончими собаками при наличии полевого диплома по зайцу и (или) лисице. Также разрешено применение гладкоствольного охотничьего оружия (дробь).
Охота на ненормируемые виды животных допускается в выходные и праздничные дни. Пользователи охотничьих угодий также могут установить дополнительные два дня охоты в неделю на животных данной категории.
Стоит помнить, что охота разрешена только в тех местах, которые указаны в охотничьей путевке. За незаконную охоту предусматривается штраф в размере от 20 до 50 базовых величин либо уголовная ответственность со сроком лишения свободы до 6 лет.
Белновости.
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В субботу, 6 октября, в Беларуси открылся сезон охоты на пушных охотничьих животных.
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