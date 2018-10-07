В Беларуси открылась охота на зайца с гончими собаками





В субботу, 6 октября, в Беларуси открылся сезон охоты на пушных охотничьих животных.

В частности, на зайца-русака и зайца-беляка. Поохотится на них можно будет до 3 ноября, – информирует сайт «Волковыск.by».

Охотиться можно в светлое время суток с гончими собаками при наличии полевого диплома по зайцу и (или) лисице. Также разрешено применение гладкоствольного охотничьего оружия (дробь).

Охота на ненормируемые виды животных допускается в выходные и праздничные дни. Пользователи охотничьих угодий также могут установить дополнительные два дня охоты в неделю на животных данной категории.

Стоит помнить, что охота разрешена только в тех местах, которые указаны в охотничьей путевке. За незаконную охоту предусматривается штраф в размере от 20 до 50 базовых величин либо уголовная ответственность со сроком лишения свободы до 6 лет.

Белновости.