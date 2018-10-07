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Студентка гродненского вуза похитила у родственников около 8 500 евро

08.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Студентка гродненского вуза похитила у родственников около 8 500 евро
В совершении кражи порядка восьми с половиной тысяч евро у дяди подозревается студентка одного из высших учебных заведений города Гродно. Девушка 1998-го года рождения регулярно заходила в гости к родственникам, а в последнее время из дома стали пропадать деньги. 

Поводом для обращения в милицию стало исчезновение одной тысячи семисот евро после посещения комнаты общежития, где проживают потерпевшие, их племянницей. 

- Хозяина не было дома, а его супруга отлучилась на общую кухню. Времени оказалось предостаточно. Как позже установили сотрудники милиции, имела место серия краж. На протяжении нескольких месяцев, а конкретнее с июля по начало октября, подозреваемая брала без спросу чужую валюту, которую родственники копили с целью приобретения жилья. Половину от последней похищенной суммы оперативникам удалось изъять. Сама девушка в этот момент отдыхала с бойфрендом на загородной агроусадьбе. Возможно какие-то причины ее противоправного поведения кроются именно в знакомстве с этим человеком, освободившимся из мест лишения свободы лишь весной этого года, -сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома

Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража, совершенная в крупном размере». 

 

Гродненская правда.

 
Теги: Гродно
 
 
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В совершении кражи порядка восьми с половиной тысяч евро у дяди подозревается студентка одного из высших учебных заведений города Гродно. Девушка 1998-го года...
 
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