Студентка гродненского вуза похитила у родственников около 8 500 евро



В совершении кражи порядка восьми с половиной тысяч евро у дяди подозревается студентка одного из высших учебных заведений города Гродно. Девушка 1998-го года рождения регулярно заходила в гости к родственникам, а в последнее время из дома стали пропадать деньги.



Поводом для обращения в милицию стало исчезновение одной тысячи семисот евро после посещения комнаты общежития, где проживают потерпевшие, их племянницей.



- Хозяина не было дома, а его супруга отлучилась на общую кухню. Времени оказалось предостаточно. Как позже установили сотрудники милиции, имела место серия краж. На протяжении нескольких месяцев, а конкретнее с июля по начало октября, подозреваемая брала без спросу чужую валюту, которую родственники копили с целью приобретения жилья. Половину от последней похищенной суммы оперативникам удалось изъять. Сама девушка в этот момент отдыхала с бойфрендом на загородной агроусадьбе. Возможно какие-то причины ее противоправного поведения кроются именно в знакомстве с этим человеком, освободившимся из мест лишения свободы лишь весной этого года, -сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома .



Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража, совершенная в крупном размере».

Гродненская правда.