У меня артрит или артроз? Что надо знать и что надо делать

Артроз — это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, которым страдают преимущественно люди старшего возраста. Чаще всего, артроз поражает суставы кистей, коленные и тазобедренные суставы. Иногда происходит поражение голеностопных суставов. Остальные участки поражаются достаточно редко.
4. воспалительные заболевания суставов (приводят к вторичному артрозу у больных ревматоидным и псориатическим артритом)
5. врожденные особенности строения суставов (например, дисплазии).
Болезнь прогрессирует медленно.
Проявления болезни следующие:
- боль. Стартовые боли, когда боль в суставе усиливается в начале движения, а затем уменьшается или исчезает. Такие боли могут возникнуть утром, при вставании с постели. Затем пациент «расходится» и боль исчезает. По мере развития заболевания, боли появляются уже после нагрузки на сустав, и вскоре, становятся постоянными;
- хруст в суставах. Если на сустав положить руку и при этом совершать движения в нем, ощущается своеобразный хруст. Здоровые суставы тоже хрустят, но при артрозе хруст более сухой и грубый;
- ограничение подвижности сустава;
- деформация сустава, связанная с возникновением остеофитов («шипов») и увеличением внутрисуставной жидкости;
- затруднение при подъеме по лестнице;
- хромота.
Артрит — это воспаление сустава, когда иммунная система работает «против» сустава и его тканей, что и является причиной развития заболевания и деформаций. Существует более 100 различных форм артрита. Наиболее распространенными формами являются остеоартрит (ОА), ревматоидный артрит (РА) и псориатический артрит (ПсА).
Умение распознавать симптомы артрита важно для его надлежащего лечения и уменьшения риска инвалидности.
Артрит имеет характерные симптомы:
– боль в суставах, которая возникает в состоянии полного покоя, чаще всего, ночью. При движении боль стихает;
утренняя скованность в суставах, напоминающая ощущение надетых тугих перчаток. Через 5-6 часов скованность проходит;
– припухлость, ощущение "горячей кожи" над суставами. Воспаленные и опухшие суставы кистей, а также лучезапястных суставов являются признаком артрита, особенно, если воспалены сразу оба сустава. Полностью воспаленный палец на руке тоже свидетельствует о той или иной форме артрита. Характерным является попеременный характер воспаления, т.е. когда припухлость одного сустава проходит, но сразу опухает другой сустав.
– другими симптомами артрита той или иной формы являются возникновение плотных узелков под кожей около суставов, длительное повышение температуры, воспаление глаз, псориаз, слабость, снижение аппетита.
Если у пациента начались боли в суставах, неважно, в молодом или зрелом возрасте, не надо надеяться, что все пройдет само собой. Следует как можно скорее обратиться к специалисту.
Сегодня на основании исследования крови и клинических данных можно поставить диагноз уже в самом начале развития болезни. И чем раньше это произойдет, тем лучше для пациента.
Возможности современной ревматологии позволяют существенно повлиять на отдаленные исходы ревматоидного и других форм артрита, начав лечение в максимально ранние сроки, когда адекватная терапия заболевания является наиболее эффективной, может радикально изменить характер течения болезни, значительно сократить все виды расходов, связанных с этим заболеванием.
Наталья Голуб, заведующий отделением ревматологии
УЗ «Брестская областная больница»,
главный внештатный специалист по ревматологии
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома