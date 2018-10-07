﻿ У меня артрит или артроз? Что надо знать и что надо делать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У меня артрит или артроз? Что надо знать и что надо делать

08.10.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Несмотря на схожесть названий — артроз и артрит, причины развития, симптомы и течение этих заболеваний различные, а значит и разное лечение этих заболеваний.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59513.php

У меня артрит или артроз? Что надо знать и что надо делать

Артроз — это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, которым страдают преимущественно люди старшего возраста. Чаще всего, артроз поражает суставы кистей, коленные и тазобедренные суставы. Иногда происходит поражение голеностопных суставов. Остальные участки поражаются достаточно редко.

Причины артроза:

1. эндокринные расстройства (ожирение, сахарный диабет, патология щитовидной и паращитовидной желез),

2. травмы суставов,

3. длительная перегрузка суставов,

4. воспалительные заболевания суставов (приводят к вторичному артрозу у больных ревматоидным и псориатическим артритом)

5. врожденные особенности строения суставов (например, дисплазии).

Болезнь прогрессирует медленно.

Проявления болезни следующие:

- боль. Стартовые боли, когда боль в суставе усиливается в начале движения, а затем уменьшается или исчезает. Такие боли могут возникнуть утром, при вставании с постели. Затем пациент «расходится» и боль исчезает. По мере развития заболевания, боли появляются уже после нагрузки на сустав, и вскоре, становятся постоянными;

- хруст в суставах. Если на сустав положить руку и при этом совершать движения в нем, ощущается своеобразный хруст. Здоровые суставы тоже хрустят, но при артрозе хруст более сухой и грубый;

- ограничение подвижности сустава;

- деформация сустава, связанная с возникновением остеофитов («шипов») и увеличением внутрисуставной жидкости;

- затруднение при подъеме по лестнице;

- хромота.

Артрит — это воспаление сустава, когда иммунная система работает «против» сустава и его тканей, что и является причиной развития заболевания и деформаций. Существует более 100 различных форм артрита. Наиболее распространенными формами являются остеоартрит (ОА), ревматоидный артрит (РА) и псориатический артрит (ПсА).

Умение распознавать симптомы артрита важно для его надлежащего лечения и уменьшения риска инвалидности.

Артрит имеет характерные симптомы:

– боль в суставах, которая возникает в состоянии полного покоя, чаще всего, ночью. При движении боль стихает;

утренняя скованность в суставах, напоминающая ощущение надетых тугих перчаток. Через 5-6 часов скованность проходит;

– припухлость, ощущение "горячей кожи" над суставами. Воспаленные и опухшие суставы кистей, а также лучезапястных суставов являются признаком артрита, особенно, если воспалены сразу оба сустава. Полностью воспаленный палец на руке тоже свидетельствует о той или иной форме артрита. Характерным является попеременный характер воспаления, т.е. когда припухлость одного сустава проходит, но сразу опухает другой сустав.

– другими симптомами артрита той или иной формы являются возникновение плотных узелков под кожей около суставов, длительное повышение температуры, воспаление глаз, псориаз, слабость, снижение аппетита.

Если у пациента начались боли в суставах, неважно, в молодом или зрелом возрасте, не надо надеяться, что все пройдет само собой. Следует как можно скорее обратиться к специалисту.

Сегодня на основании исследования крови и клинических данных можно поставить диагноз уже в самом начале развития болезни. И чем раньше это произойдет, тем лучше для пациента.

Возможности современной ревматологии позволяют существенно повлиять на отдаленные исходы ревматоидного и других форм артрита, начав лечение в максимально ранние сроки, когда адекватная терапия заболевания является наиболее эффективной, может радикально изменить характер течения болезни, значительно сократить все виды расходов, связанных с этим заболеванием.

Наталья Голуб, заведующий отделением ревматологии
УЗ «Брестская областная больница»,
главный внештатный специалист по ревматологии
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на схожесть названий — артроз и артрит, причины развития, симптомы и течение этих заболеваний различные, а значит и разное лечение этих заболеваний. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не слишком ли самоуверенно? Шуневич заявил, что все меньше людей не доверяют милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика