У меня артрит или артроз? Что надо знать и что надо делать

Несмотря на схожесть названий — артроз и артрит, причины развития, симптомы и течение этих заболеваний различные, а значит и разное лечение этих заболеваний.



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Артроз — это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, которым страдают преимущественно люди старшего возраста. Чаще всего, артроз поражает суставы кистей, коленные и тазобедренные суставы. Иногда происходит поражение голеностопных суставов. Остальные участки поражаются достаточно редко.

Причины артроза:

1. эндокринные расстройства (ожирение, сахарный диабет, патология щитовидной и паращитовидной желез), 2. травмы суставов, 3. длительная перегрузка суставов, 4. воспалительные заболевания суставов (приводят к вторичному артрозу у больных ревматоидным и псориатическим артритом) 5. врожденные особенности строения суставов (например, дисплазии).

Болезнь прогрессирует медленно.

Проявления болезни следующие:

- боль. Стартовые боли, когда боль в суставе усиливается в начале движения, а затем уменьшается или исчезает. Такие боли могут возникнуть утром, при вставании с постели. Затем пациент «расходится» и боль исчезает. По мере развития заболевания, боли появляются уже после нагрузки на сустав, и вскоре, становятся постоянными; - хруст в суставах. Если на сустав положить руку и при этом совершать движения в нем, ощущается своеобразный хруст. Здоровые суставы тоже хрустят, но при артрозе хруст более сухой и грубый; - ограничение подвижности сустава; - деформация сустава, связанная с возникновением остеофитов («шипов») и увеличением внутрисуставной жидкости; - затруднение при подъеме по лестнице; - хромота.

Артрит — это воспаление сустава, когда иммунная система работает «против» сустава и его тканей, что и является причиной развития заболевания и деформаций. Существует более 100 различных форм артрита. Наиболее распространенными формами являются остеоартрит (ОА), ревматоидный артрит (РА) и псориатический артрит (ПсА).

Умение распознавать симптомы артрита важно для его надлежащего лечения и уменьшения риска инвалидности.

Артрит имеет характерные симптомы:

– боль в суставах, которая возникает в состоянии полного покоя, чаще всего, ночью. При движении боль стихает; утренняя скованность в суставах, напоминающая ощущение надетых тугих перчаток. Через 5-6 часов скованность проходит; – припухлость, ощущение "горячей кожи" над суставами. Воспаленные и опухшие суставы кистей, а также лучезапястных суставов являются признаком артрита, особенно, если воспалены сразу оба сустава. Полностью воспаленный палец на руке тоже свидетельствует о той или иной форме артрита. Характерным является попеременный характер воспаления, т.е. когда припухлость одного сустава проходит, но сразу опухает другой сустав. – другими симптомами артрита той или иной формы являются возникновение плотных узелков под кожей около суставов, длительное повышение температуры, воспаление глаз, псориаз, слабость, снижение аппетита.

Если у пациента начались боли в суставах, неважно, в молодом или зрелом возрасте, не надо надеяться, что все пройдет само собой. Следует как можно скорее обратиться к специалисту.

Сегодня на основании исследования крови и клинических данных можно поставить диагноз уже в самом начале развития болезни. И чем раньше это произойдет, тем лучше для пациента.

Возможности современной ревматологии позволяют существенно повлиять на отдаленные исходы ревматоидного и других форм артрита, начав лечение в максимально ранние сроки, когда адекватная терапия заболевания является наиболее эффективной, может радикально изменить характер течения болезни, значительно сократить все виды расходов, связанных с этим заболеванием.

Наталья Голуб, заведующий отделением ревматологии

УЗ «Брестская областная больница»,

главный внештатный специалист по ревматологии

главного управления по здравоохранению

Брестского облисполкома