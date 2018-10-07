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В Пинске на пожаре в квартире спасена хозяйка-пенсионерка

08.10.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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08.10.2018 года в 02-00 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного дома по адресу: г. Пинск, ул. Брестская.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59512.php

В Пинске на пожаре в квартире спасена хозяйка-пенсионерка

По прибытии к месту вызова в 02-04 установлено, что на лестничной клетке третьего этажа ощущается запах дыма. Дом пятиэтажный, кирпичный, многоквартирный. Хозяйка горевшей квартиры - пенсионерка 1928 г.р., проживает одна.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59512.php

В Пинске на пожаре в квартире спасена хозяйка-пенсионерка  В Пинске на пожаре в квартире спасена хозяйка-пенсионерка

Работниками МЧС после вскрытия двух деревянных входных дверей и одновременного проникновения через оконный проем по автолестнице, в жилой комнате на полу обнаружена хозяйка квартиры (находилась в сознании), без использования маски для спасания вынесена на свежий воздух и передана бригаде СМП для оказания медицинской помощи. 

После осмотра медиками женщина госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Пинская центральная районная больница» с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги кистей рук 1-2 степени (2% тела)».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59512.php

В Пинске на пожаре в квартире спасена хозяйка-пенсионерка

В 02-17 пожар локализован, в 02-18 ликвидирован. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в жилой комнате. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась в связи с отсутствием задымления в подъезде.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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08.10.2018 года в 02-00 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного дома по адресу: г. Пинск, ул. Брестская. По прибытии к...
 
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