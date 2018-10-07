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В Пинске на пожаре в квартире спасена хозяйка-пенсионерка
08.10.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
08.10.2018 года в 02-00 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного дома по адресу: г. Пинск, ул. Брестская.
По прибытии к месту вызова в 02-04 установлено, что на лестничной клетке третьего этажа ощущается запах дыма. Дом пятиэтажный, кирпичный, многоквартирный. Хозяйка горевшей квартиры - пенсионерка 1928 г.р., проживает одна.
Работниками
После осмотра медиками женщина госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Пинская центральная районная больница» с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги кистей рук 1-2 степени (2% тела)».
В 02-17
Причина пожара устанавливается.
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08.10.2018 года в 02-00 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного дома по адресу: г. Пинск, ул. Брестская. По прибытии к...
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