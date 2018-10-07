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Вечером 7 октября на бульваре "разминировали" чемодан

08.10.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Инцидент произошёл поздно вечером в воскресенье, 7 октября 2018 года в городе Бресте на бульваре Космонавтов на перекрёстке с проспектом Машерова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59511.php

Вечером 7 октября на бульваре "разминировали" чемодан

Никто не пострадал, так как ничего плохого в чемодане не оказалось.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59511.php

Вечером 7 октября на бульваре "разминировали" чемодан

Будьте бдительны!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59511.php

Вечером 7 октября на бульваре "разминировали" чемодан

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 46
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Инцидент произошёл поздно вечером в воскресенье, 7 октября 2018 года в городе Бресте на бульваре Космонавтов на перекрёстке с проспектом Машерова. Никто не...
 
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