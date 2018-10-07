Инцидент произошёл поздно вечером в воскресенье, 7 октября 2018 года в городе Бресте на бульваре Космонавтов на перекрёстке с проспектом Машерова.



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Никто не пострадал, так как ничего плохого в чемодане не оказалось.



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Будьте бдительны!



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