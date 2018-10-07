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Солнечно и без осадков: бабье лето на неделю придет в Беларусь

08.10.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Синоптики обещают на неделе теплую и в основном без осадков погоду. Преобладающее влияние на погоду будут оказывать антициклоны. Температурный фон ожидается на 2−6 °С выше климатической нормы, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59507.php

Солнечно и без осадков: бабье лето на неделю придет в Беларусь

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во вторник, 9 октября, погодные условия будет определять область повышенного давления, с ростом атмосферного давления облаков станет меньше, и воздух в дневные часы начнет прогреваться. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +1…7 °C, местами заморозки до 0…-3 °С, максимальная температура днем — +10…16 °С.

В среду, 10 октября, ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +1…8 °С, на торфяниках Полесья на почве местами слабые заморозки до 0…-2 °С, максимальная температура днем — +13…19 °С.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59507.php

Солнечно и без осадков: бабье лето на неделю придет в Беларусь

В четверг, 11 октября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +2…9 °С, на торфяниках Полесья на почве местами слабые заморозки до 0…-2 °С; максимальная температура днем будет находиться в пределах от +13 °С по северо-востоку до +20 °С по юго-западу страны.

В пятницу и выходные будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью — +3…8 °С, максимальная температура днем — +13…20 °С.

 
 
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Синоптики обещают на неделе теплую и в основном без осадков погоду. Преобладающее влияние на погоду будут оказывать антициклоны. Температурный фон ожидается на...
 
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