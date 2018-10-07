Дрогичинский район: водитель сбил пешехода и скрылся

07.10.2018 около 02:30 часов в Дрогичинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по автодороге Дубовая – Деревная – Субботы со стороны д. Субботы, в направлении д. Татарья Дрогичинского района. На 19 км. совершил наезд на предположительно лежащего на проезжей части, на полосе движения, необозначенного световозвращающим элементом 28-летнего пешехода, жителя д.Татарья Дрогичинского района. В результате ДТП мужчина госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ». После наезда водитель с места ДТП скрылся.



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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ДТП совершил 18-летний житель д. Завелевье Дрогичинского района, управляя автомобилем марки «Ваз 2106». Водитель был задержан по месту жительства. По факту ДТП проводится проверка.