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Дрогичинский район: водитель сбил пешехода и скрылся
08.10.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
07.10.2018 около 02:30 часов в Дрогичинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по автодороге Дубовая – Деревная – Субботы со стороны д. Субботы, в направлении д. Татарья Дрогичинского района. На 19 км. совершил наезд на предположительно лежащего на проезжей части, на полосе движения, необозначенного световозвращающим элементом 28-летнего пешехода, жителя д.Татарья Дрогичинского района. В результате ДТП мужчина госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ». После наезда водитель с места ДТП скрылся.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ДТП совершил 18-летний житель д. Завелевье Дрогичинского района, управляя автомобилем марки «Ваз 2106». Водитель был задержан по месту жительства. По факту ДТП проводится проверка.
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07.10.2018 около 02:30 часов в Дрогичинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: неустановленный водитель, управляя...
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