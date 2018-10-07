Бесплатная юридическая консультация доступна в Бресте, но только один день

Вниманию читателей! Бесплатная юридическая консультация!



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В информационно-библиографическом отделе Библиотеки (3-й этаж) с октября 2018 г. возобновляются дежурства студентов учебной лаборатории «Юридическая клиника» (организована при юридическом факультете УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина») по оказанию бесплатной юридической помощи населению.

Дежурные консультанты окажут помощь в решении возникших правовых проблем любой сложности.

Ждём вас 10 октября с 11.00 до 13.00

Предварительная запись по телефону: +375 162 57 48 77