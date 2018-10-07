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В Пинске «Пежо» врезался в здание Станции переливания крови

08.10.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Автомобиль «всмятку». Сообщений о жертвах нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59508.php

В Пинске «Пежо» врезался в здание Станции переливания крови

Фото из соцсетей

ДТП произошло вечером 6 октября на перекрёстке улиц Горького – Белова. Там автомобиль «Пежо 407» вылетел с автодороги и врезался в здание Станции переливания крови.

Очевидцы происшествия сообщают, что после столкновения двигатель автомобиля отделился от машины.

Люди не пострадали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59508.php

В Пинске «Пежо» врезался в здание Станции переливания крови

Стоит отметить, что 6 октября Пинск отмечал День города. Место ДТП находится недалеко от площади Ленина, где проходили основные мероприятия празднования. Пинчане в соцсетях отмечали, что на день города прибыло много людей из других городов, которые не знают Пинска и создают аварийные ситуации, не смотрят в зеркала, а едут по навигатору.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59508.php

В Пинске «Пежо» врезался в здание Станции переливания крови

Перекрёсток Горького – Белова считается опасным в Пинске.

 
 
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Автомобиль «всмятку». Сообщений о жертвах нет. Фото из соцсетей ДТП произошло вечером 6 октября на перекрёстке улиц Горького – Белова. Там автомобиль «Пежо 407»...
 
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