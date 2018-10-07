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Придем к мировой цене. "Белнефтехим" — о том, когда и чем может закончиться нефтяной спор с РФ
08.10.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Переговоры с Россией о поставках в Беларусь нефти практически находятся на завершающем этапе, в ближайшее время предполагается подписание ряда документов. Об этом заявил в эфире телеканала
Фото: Reuters
— После подписания этих документов все субъекты хозяйствования будут обеспечены нефтехимической продукцией в полном объеме и даже сверх того, что они планировали в этом и следующем годах, — уточнил Андрей Рыбаков.
Возможные последствия для Беларуси от налогового маневра в России — «на сегодня это самый важный вопрос, который требует решения до конца текущего года», отметил глава «Белнефтехима».
— Хочу отметить, что это второй этап налогового маневра. Первый этап налогового маневра мы пережили, начиная с 2015 года. Цена на нефть выросла, и пошлина таможенная была снижена и, соответственно, перешла в цену на нефть. Но чем примечателен второй этап налогового маневра — тем, что РФ в течение 6 лет практически отказывается от таможенных пошлин, и все это будет переложено в цену на нефть. Фактически мы придем к мировой цене на нефть, но при этом своим субъектам хозяйствования это будет компенсировано через механизмы демпфирующих акцизов. То есть переработчики в РФ фактически ничего не потеряют.
На вопрос, предусмотрены ли какие-либо механизмы компенсации для белорусских переработчиков нефти, Андрей Рыбаков ответил:
— В нашем бюджете таких инструментов просто нет, в связи с этим нам предстоят очень тяжелые переговоры с РФ по выравниванию конкурентной среды для того, чтобы наша нефтепереработка работала в аналогичных условиях с нефтепереработкой в РФ, и к этим переговорам мы приступаем, сейчас в активную стадию войдем. Поэтому я и сказал, что до конца года основной задачей будет решение этого вопроса.
Ранее заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов
Как сообщалось, по оценке экспертов, налоговые изменения в России приведут к повышению стоимости российской нефти, которая поставляется в Беларусь, более чем на 4%, до $ 416/тонна, в 2019 году при мировой цене Brent на уровне $ 73/барр.
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Переговоры с Россией о поставках в Беларусь нефти практически находятся на завершающем этапе, в ближайшее время предполагается подписание ряда документов. Об...
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