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Преграда для секонд-хенда. Белорусам хотят запретить торговать через интернет подержанными вещами

08.10.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси хотят запретить онлайн-торговлю поддержанными вещами. Такое предложением содержится проектом постановления Совмина, который предусматривает внесение изменений и дополнений в правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам. Документ вынесли на общественное обсуждение, ознакомиться с ним можно на сайте МАРТ.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

В МАРТ поясняют, что по предложению концерна «Беллегпром» «для обеспечения
населения качественными и безопасными товарами легпрома список товаров, которыми запрещено торговать в сети, дополнен бывшими в употреблении одеждой и
обувью».

— Введение указанного запрета обусловлено тем, что при реализации таких товаров, в том числе через интернет-магазины, у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным нас сайте, — отмечают в ведомстве. —  При этом покупатели, приобретая такие товары в интернет-магазине и осуществляя предварительную дистанционную оплату до момента доставки товаров лишаются в дальнейшем возможности возврата таких товаров, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона бывшие в употреблении товары обмену и возврату не подлежат. Кроме того, данная мера позволит снизить количество нарушений при продаже товаров, бывших в употреблении.

В МАРТ поясняют, что по результатам проведенного концерном «Беллегпром»
мониторинга в некоторых интернет-магазинах выявлены факты реализации
бывших в употреблении белья нательного, одежды и обуви для детей. «Вместе с тем в соответствии с пунктом 99 Правил № 703 продажа таких товаров не допускается в принципе», — резюмировали в ведомстве.

 
 
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Список товаров, которыми запрещено торговать в сети, дополнен бывшими в употреблении одеждой и обувью.
 
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