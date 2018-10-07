Преграда для секонд-хенда. Белорусам хотят запретить торговать через интернет подержанными вещами

В Беларуси хотят запретить онлайн-торговлю поддержанными вещами. Такое предложением содержится проектом постановления Совмина, который предусматривает внесение изменений и дополнений в правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам. Документ вынесли на общественное обсуждение, ознакомиться с ним можно на сайте МАРТ.



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

В МАРТ поясняют, что по предложению концерна «Беллегпром» «для обеспечения

населения качественными и безопасными товарами легпрома список товаров, которыми запрещено торговать в сети, дополнен бывшими в употреблении одеждой и

обувью».

— Введение указанного запрета обусловлено тем, что при реализации таких товаров, в том числе через интернет-магазины, у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным нас сайте, — отмечают в ведомстве. — При этом покупатели, приобретая такие товары в интернет-магазине и осуществляя предварительную дистанционную оплату до момента доставки товаров лишаются в дальнейшем возможности возврата таких товаров, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона бывшие в употреблении товары обмену и возврату не подлежат. Кроме того, данная мера позволит снизить количество нарушений при продаже товаров, бывших в употреблении.

В МАРТ поясняют, что по результатам проведенного концерном «Беллегпром»

мониторинга в некоторых интернет-магазинах выявлены факты реализации

бывших в употреблении белья нательного, одежды и обуви для детей. «Вместе с тем в соответствии с пунктом 99 Правил № 703 продажа таких товаров не допускается в принципе», — резюмировали в ведомстве.