В Минске пьяный на Honda протаранил авто и скрылся, а позже снес знак и врезался в дерево

Пьяный водитель совершил ДТП в Минске, после чего с места происшествия скрылся и устроил еще одну аварию.





Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел 7 октября, около 20.30. Водитель Honda 1983 года рождения ехал по дворовой территории улицы Карвата и из-за несоблюдения бокового интервала совершил наезд на припаркованный Chevrolet. После столкновения водитель скрылся.





Через некоторое время мужчина оказался на улице Высокой. Там он не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в дерево.





Выяснилось, что водитель Honda был сильно пьян — 2,49 промилле алкоголя. На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.