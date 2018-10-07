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В Минске пьяный на Honda протаранил авто и скрылся, а позже снес знак и врезался в дерево

08.10.2018 12:29 — Разное | Tut.by  
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Пьяный водитель совершил ДТП в Минске, после чего с места происшествия скрылся и устроил еще одну аварию.


Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел 7 октября, около 20.30. Водитель Honda 1983 года рождения ехал по дворовой территории улицы Карвата и из-за несоблюдения бокового интервала совершил наезд на припаркованный Chevrolet. После столкновения водитель скрылся.


Через некоторое время мужчина оказался на улице Высокой. Там он не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в дерево.


Выяснилось, что водитель Honda был сильно пьян — 2,49 промилле алкоголя. На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.

 
Теги: Минск
 
 
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Медицинское освидетельствование показало 2,49 промилле алкоголя.
 
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