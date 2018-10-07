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В Минске пьяный на Honda протаранил авто и скрылся, а позже снес знак и врезался в дерево
Пьяный водитель совершил ДТП в Минске, после чего с места происшествия скрылся и устроил еще одну аварию.
Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел 7 октября, около 20.30. Водитель Honda 1983 года рождения ехал по дворовой территории улицы Карвата и из-за несоблюдения бокового интервала совершил наезд на припаркованный Chevrolet. После столкновения водитель скрылся.
Через некоторое время мужчина оказался на улице Высокой. Там он не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в дерево.
Выяснилось, что водитель Honda был сильно пьян — 2,49 промилле алкоголя. На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.
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Медицинское освидетельствование показало 2,49 промилле алкоголя.
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