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Осенняя ярмарка в Городке

08.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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В субботу 13 октября 2018 года в 9.00 приглашаем всех на районную осеннюю ярмарку, которая состоится в г.Городке по ул.Советской и ул.Володарского.
Посетив ее, вы сможете приобрести картофель, овощи, зерно, фрукты, хлебобулочные, кондитерские, мясные изделия, рыбу, сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары. В ярмарке буду принимать участие предприятия г.Городка, г.Витебска, плодопитомники.

Приходите, будет интересно!

Осенняя ярмарка в Городке

 
Теги: Витебск
 
 
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В субботу 13 октября 2018 года в 9.00 приглашаем всех на районную осеннюю ярмарку, которая состоится в г.Городке по ул.Советской и ул.Володарского. Посетив ее, вы...
 
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