Осенняя ярмарка в Городке

В субботу 13 октября 2018 года в 9.00 приглашаем всех на районную осеннюю ярмарку, которая состоится в г.Городке по ул.Советской и ул.Володарского.

Посетив ее, вы сможете приобрести картофель, овощи, зерно, фрукты, хлебобулочные, кондитерские, мясные изделия, рыбу, сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары. В ярмарке буду принимать участие предприятия г.Городка, г.Витебска, плодопитомники.

Приходите, будет интересно!



