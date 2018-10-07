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Осенняя ярмарка в Городке
08.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
В субботу 13 октября 2018 года в 9.00 приглашаем всех на районную осеннюю ярмарку, которая состоится в г.Городке по ул.Советской и ул.Володарского.
Приходите, будет интересно!
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В субботу 13 октября 2018 года в 9.00 приглашаем всех на районную осеннюю ярмарку, которая состоится в г.Городке по ул.Советской и ул.Володарского. Посетив ее, вы...
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