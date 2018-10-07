Акция в рамках Недели матери

9 октября 2018 года отдел принудительного исполнения Городокского района проводит акцию, посвященную Неделе матери по бесплатному консультированию многодетных матерей, по различным правовым вопросам, связанным с принудительным исполнением судебных постановлений и иных исполнительных документов, а также по взысканию алиментов и иным вопросам, относящимся к компетенции органов принудительного исполнения.

Акция будет проходить по адресу: г.Городок, ул.Советская, 14, кабинет №2.

Время проведения – с 15.00 часов до 17.00 часов 09.10.2018 года.

Телефон, по которому можно получить консультацию – 8 (02139) 5-08-60.

Оплату гарантируем, договор по оплате указанного объявления заключается с главным управлением юстиции Витебского облисполкома.

Выражаем благодарность за оказываемое содействие.



