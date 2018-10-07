11 октября «горячую линию» проведет Ольга Петровна Соловьева

11 октября с 11.00 до 12.00 «горячую линию» с жителями Гомельской области проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Петровна Соловьева.





Предлагаемая тема к обсуждению на «горячей линии»: «Организация и качество питания учащихся в учреждениях образования области».

Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефонам в г. Гомеле: 8(0232)23-83-96, 23-83-98.