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11 октября «горячую линию» проведет Ольга Петровна Соловьева

08.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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11 октября с 11.00 до 12.00 «горячую линию» с жителями Гомельской области      проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Петровна Соловьева.

11 октября «горячую линию» проведет Ольга Петровна Соловьева

Предлагаемая тема к обсуждению на «горячей линии»: «Организация и качество питания учащихся в учреждениях образования области».

Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефонам в г. Гомеле: 8(0232)23-83-96, 23-83-98.

 
Теги: Гомель
 
 
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11 октября с 11.00 до 12.00 «горячую линию» с жителями Гомельской области      проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг...
 
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