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Быть учителем не просто, но очень интересно. Как начинает свой трудовой путь молодой педагог из Мстиславля

08.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Быть учителем не просто, но очень интересно. Как начинает свой трудовой путь молодой педагог из Мстиславля

Школа — это мир, в котором свои обычаи и правила. Приступив к работе, молодой педагог быстро осознаёт, что знания, полученные им в университете, конечно же, хороши, но только теоретически, а в жизни — всё иначе. За неполный месяц работы это поняла учитель начальных классов ГУО «Гимназия г. Мстиславля» Виктория Лисович.

Виктория Александровна свой первый профессиональный праздник встречает с хорошим настроением. Вместе со своими 23 первоклашками она делает первые шаги в мир непростой, но такой увлекательной и интересной профессии.

Быть учителем не просто, но очень интересно. Как начинает свой трудовой путь молодой педагог из Мстиславля

Виктория Лисович с учениками.

Начало профессионального становления редко у кого из педагогов проходит без определённых трудностей. Неумение точно рассчитать время на уроке, логично выстроить последовательность этапов урока, затруднения с дисциплиной и при объяснении материала — вот далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкивается учитель-новичок.

— В студенческие годы преподаватели говорили о том, что вместо слова «проблема» нужно говорить «задача». И сегодня у меня столько задач! — восклицает молодой педагог. — Я поняла, какой смысл заложен в этой фразе. Важен не масштаб сложностей, а отношение к ним. Я отношусь к той категории людей, у которой отсутствует боязнь сделать что-то не так. Знаю, что впереди будут открытые уроки, сложные педагогические ситуации. Всё это воспринимаю как возможность обретения опыта и неотъемлемую часть своей профессии.

Стать членом педагогического коллектива, найти ответы на возникающие вопросы Виктории Александровне помогает администрация гимназии.

Всегда готова помочь учитель начальных классов Татьяна Полугодкова.

— Молодой учитель должен не только идти в ногу со временем и стремиться овладевать новыми подходами в обучении и воспитании подрастающего поколения, но и обладать проверенными качествами педагога. Он должен быть всесторонне развит, умён, трудолюбив. У него не должно быть времени на боязнь и неуверенность в своих силах. Он с первого дня работы несёт личную ответственность за детей и не имеет права на ошибку. Это своего рода моя личная формула успеха педагога, — говорит директор гимназии Татьяна Хохлова. — Хочется надеяться, что Виктория Александровна будет ей соответствовать.

— Прошёл всего один месяц, но я могу сказать, что люблю свою работу и всё, что с ней связано. Мне нравится проводить уроки, работать с документацией, общаться с коллегами. Меня радует не только то, что сбылась мечта моего детства, но и тот факт, что у меня есть огромное желание работать учителем. Каждый день спешить в гимназию, наблюдать за первыми успехами своих первоклассников, которые учатся быть учениками, а я — учителем.

Виктория Александровна рассказывает, что, переступая порог класса, каждый раз задаёт себе вопросы, нравятся ли ученикам её уроки, чему она может их научить, чем заинтересовать.

А на мой вопрос «легко ли быть молодым учителем в современной школе», Виктория Лисович твёрдо и лаконично ответила:

— Непросто, но очень интересно и увлекательно!

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Школа — это мир, в котором свои обычаи и правила. Приступив к работе, молодой педагог быстро осознаёт, что знания, полученные им в университете, конечно же, хороши,...
 
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