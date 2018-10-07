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Standard & Poor's подтвердило суверенные рейтинги Беларуси

08.10.2018 12:38 — Разное | Ежедневник  
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Standard & Poor's подтвердило суверенные рейтинги Беларуси

фото: thinktanks.by

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в национальной и иностранной валютах "В/В".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Прогноз отражает мнение аналитиков S&P GR, что внешнеэкономические дисбалансы страны не увеличатся, денежно-кредитная политика будет оставаться сравнительно сдержанной в ближайшие 12 месяцев, а правительство сохранит доступ к рынкам капитала и будет получать поддержку от правительства РФ для рефинансирования госдолга с приближающимися сроками погашения.

S&P может понизить рейтинги, если стабилизационная программа правительства будет свернута или если Россия изменит свою политику в отношении поддержки Беларуси как в экономической, так и в политической сфере, отмечается в сообщении агентства.

S&P GR может повысить рейтинги в случае выполнения программы реформ, результатом которых станет значительное снижение внешнеэкономических рисков и урегулирование проблем в секторе госпредприятий и банков.

Как сказано в пресс-релизе, принятие подобных реформ будет способствовать экономическому росту страны в будущем.

Эксперты агентства также оценили средние темпы роста ВВП страны в 2019-2021 гг. Они считают, ВВП Беларуси будет расти в среднем на 2% в год, что значительно ниже прогнозов правительства.

 
 
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в...
 
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