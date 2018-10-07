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АБИТУРИЕНТ-2019: День открытых дверей на военном факультете в УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
08.10.2018 — Разное | Светлы шлях
13 октября в 10.00 на военном факультете в учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» проводится день открытых дверей.
Контактные телефоны: 8 (0152) 53-16-69, факс 8(0152) 53-05-60.
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АБИТУРИЕНТ-2019: День открытых дверей на военном факультете в УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
13 октября в 10.00 на военном факультете в учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» проводится день открытых дверей.
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