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АБИТУРИЕНТ-2019: День открытых дверей на военном факультете в УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

08.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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13 октября в 10.00 на военном факультете в учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» проводится день открытых дверей.

Адрес: г. Гродно, Фолюш, 15/219, учебный корпус (проезд от автовокзала троллейбусом №1, от железнодорожного вокзала - автобусом №3 до остановки Фолюш).

Контактные телефоны: 8 (0152) 53-16-69, факс 8(0152) 53-05-60.

АБИТУРИЕНТ-2019: День открытых дверей на военном факультете в УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

 
Теги: Гродно
 
 
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13 октября в 10.00 на военном факультете в учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» проводится день открытых дверей.
 
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