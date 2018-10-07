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Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

08.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Пять команд, сформированных из работников городских и районных организаций и предприятий, встретились 5 октября в Центре культуры на интеллектуальном турнире «Экзамен бывшего студента». Мероприятие, организованное отделом идеологической работ и по делам молодежи Сморгонского райисполкома, райкомом БРСМ и Центром культуры, было посвящено празднованию 100-летия со дня образования ВЛКСМ, которое отметит наша страна 29 октября.

Поскольку уже сейчас на горизонте маячит это масштабное событие, то и над тематикой организаторам долго думать не пришлось. История комсомола – вот то, что объединило в этот вечер команды из СМТ №41, ЖРЭС Сморгонского района, Сморгонского агрегатного завода, центральной районной аптеки №99, учебного центра Института пограничной службы РБ и завода оптического станкостроения.

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Название турнира свидетельствовало о том, что его участниками стали молодые люди, у которых в памяти еще свежи знания по студенческим учебным дисциплинам. Но ни на вопросы сопромата, высшей математики и органической химии пришлось в этот вечер отвечать командам. История комсомола в кино, литературе, музыке, изобразительном искусстве – часть того, с чем пришлось столкнуться эрудитам. 

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Отметим, что для участия в этом мероприятии представителям команд не нужно было обладать энциклопедическими знаниями. Хорошим подспорьем в этом вопросе стала общая осведомленность и небольшой экскурс в историю накануне игры.

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

С завидным успехом с большинством вопросов интеллектуального турнира справилась команда ЖРЭС Сморгонского района. В ее копилке 16,5 балла. У ближайших преследователей, команды учебного центра Института пограничной службы, 12 баллов. Третье место у работников центральной районной аптеки №99 (11,5 балла).

Наталья Шедько, капитан команды-победительницы, рассказала нам о деталях подготовки ее команды к турниру:

- В состав нашей команды вошли люди творческого склада ума. Все они креативные, умные и находчивые. По-моему, именно в этом успех нашей победы.

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Команда ЖРЭС Сморгонского района вместе с первым секретарем райкома БРСМ Татьяной ГЕТМАНОВИЧ (слева). Наталья ШЕДЬКО (в центре)

Собеседница подчеркнула, что залогом успеха стало и то, что к подготовке к игре все члены команды отнеслись добросовестно.

- За несколько дней до турнира нам объявили тематику. Но тема «История комсомола» оказалась настолько обширной, что не знали, чему больше нужно уделить внимание. Кто-то смотрел старые советские фильмы, кто-то вспоминал героев-комсомольцев, кто-то штудировал литературу. Но благодаря командным знаниям нам удалось победить, - считает капитан.

По результатам этого турнира будет сформирована районная команда, которая представит Сморгонщину уже на областном уровне. Подобный турнир, посвященный 100-летию комсомола, пройдет в Гродно в преддверии знаменательной даты.

Кто из бывших студентов не сдал экзамен?. В преддверии празднования 100-летия комсомола в Сморгони прошел интеллектуальный турнир

Призеры интеллектуального турнира "Экзамен бывшего студента"

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пять команд, сформированных из работников городских и районных организаций и предприятий, встретились 5 октября в Центре культуры на интеллектуальном турнире...
 
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