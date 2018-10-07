В соответствии с решением Сморгонского районного исполнительного комитета от 11 сентября 2018 года №733 и на основании Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», в целях первоначального приема на воинский учёт граждан мужского пола 2003 года рождения, определения их категории годности к срочной военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья, установлению полученного образования, приобретенной специальности, профессии, уровня их физического развития и морально-психологических качеств, с января 2019 года военным комиссариатом Сморгонского района Гродненской области начинается проведение мероприятий по приписке юношей 2003 года рождения к призывному участку.

Гражданам 2003 года рождения, не получившим персональную повестку для прохождения приписки к призывному участку, а также гражданам старшего возраста, не прошедшим по различным причинам приписку к призывному участку ранее, явиться в военный комиссариат Сморгонского района по адресу: г. Сморгонь, ул. Танкистов, д. 3, со 2 января по 30 апреля 2019 г., имея с собой документы, удостоверяющие личность.

Уклонение граждан от мероприятий приписки влечет за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (статья 25.1. ч. 1 КоАП РБ - неявка в военный комиссариат).