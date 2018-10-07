В Кремле рассказали, как Путин просматривал бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Президент Владимир Путин смотрел поединок между бойцами ММА — россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, который прошел в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



Reuters

По словам Пескова, Путин не смотрел бой в прямом эфире, но «в повторе с какими-то эпизодами ознакомился». «Разумеется, он болел за Хабиба, конечно, он россиянин», — заявил пресс-секретарь. Он напомнил, что президент после боя позвонил Нурмагомедову и поздравил его с победой. При этом Песков сказал, что не знает, поздравлял ли российский боец Путина с днем рождения 7 октября.

После боя произошло столкновение между Нурмагомедовым и тренером Макгрегора по джиу-джитсу Дилоном Дэнисом, а боец из команды россиянина Зубайра Тухугов начал потасовку с Макгрегором. В результате были задержаны трое человек из команды Нурмагомедова, однако Макгрегор не стал писать на них заявление в полицию, после чего россиян отпустили. Глава команды бойца и его отец Абдулманап Нурмагомедов заявил, что накажет сына из-за драки после боя.

Нурмагомедов официально был признан чемпионом UFC в легком весе, однако россиянину не вручили пояс из-за потасовки. Кроме того, глава UFC Дэйна Уайт заявил о заморозке выплаты гонорара Нурмагомедову. После поражения Макгрегор объявил, что ждет реванша.