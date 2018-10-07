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Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года

08.10.2018 — Разное | Герой працы  
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Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 годаГороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года
В период с 8 по 14 октября Солнце будет расположено в знаке Весы. Этот период подходит для разрешения споров, разногласий, если у вас до этого был какой-либо конфликт, сейчас самое подходящее время для быстрого разрешения его, а также любых проблем во взаимоотношениях.
Овен
На этой неделе Овнов ждет успех в профессиональной деятельности. Вы успешно завершите начатые ранее проекты и большая вероятность, что получите интересное предложение от вышестоящего руководства.
Выходные дни подойдут для развития творческих способностей, посещения культурных и развлекательных мероприятий.
Телец
Тельцам рекомендуется в ближайшую неделю серьезно отнестись к документам и не встревать в судебные разбирательства.
Уделите должное внимание детям, в ближайший период оно будет им очень необходимо.
На выходных для вас благоприятное время для дальних командировок.
Близнецы
Близнецам в ближайший период лучше уступить инициативу любимому человеку, довериться ему и прислушаться к его советам.
Середина недели благоприятна для решения финансовых проблем.
Вторая половина недели удачна в плане заключения сделок, вы можете всерьез задуматься о выгодных вложениях. На работе благоприятная атмосфера, коллеги или начальство вас приятно удивят.
Рак
В начале недели для Раков будет складываться благоприятное время для устройства на работу, встреч, учебы.
С середины и до конца недели благоприятный период будет складываться для урегулирования домашних дел и забот. В семейных отношениях будет царить мир и гармония.
Выходные дни посветите вдохновляющему творческому занятию.
Лев
Для Львов ближайший период благоприятен рабочими перспективами, карьерными возможностями.
Обязательно обратите внимание на самочувствие, по возможности, пройдите диспансеризацию.
В среду и четверг не рекомендуется выяснять личные отношения, будьте сдержанней и терпеливей.
На выходных не рекомендуется посещать шумные вечеринки и компании.
Дева
Начало недели рекомендуется провести спокойно, не переутомляться за ведением домашних дел, которые могут быть очень актуальными для вас.
Постарайтесь проявить к накопившимся делам максимальное количество сил, внимания, сосредоточения.
Выходные дни не сидите дома, погуляйте в парке, покатайтесь на лодке, лучше проведите время рядом с водой.
Весы
В ближайший период Весам потребуется проявить всю свою смелость, совершить волевые поступки, отстаивать свое мнение, таким образом, все сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи, вы сможете решить наилучшим и выгодным способом.
Не забывайте о правильном питании, не переедайте и не кушайте на ночь.
Если у вас есть дети, в ближайший период вы сможете решить некоторое проблемы, связанные с ними, которые долгое время не могли разрешиться.
Скорпион
В ближайшую неделю для Скорпионов будет актуальна тема решения денежных вопросов. Постарайтесь воздержаться от долгов и кредитов. Для вас благоприятный период для взаимодействия с документацией, подписания ценных бумаг.
Не забывайте уделять должное внимание семье и близким людям.
Если будет желание и настроение, выходные проведите в поездке за город.
Стрелец
В течение недели у представителей знака Стрельцов могут быть трудности с настройкой на дисциплину и труд. Старайтесь сдерживать свою импульсивность при общении. Впоследствии исправлять сделанные ошибки в этот период, будет не просто.
Вам предстоит провести важные переговоры, не переживайте, соберитесь и настройтесь.
Выходные проведите в компании единомышленников, обменяйтесь полезной и интересной информацией друг с другом.
Козерог
Для Козерога наступает благоприятный и гармоничный период в делах, связанных с семьей. С любыми начинаниями рекомендуется подождать, отложить до следующей недели. Займитесь интеллектуальной деятельностью, самообразованием и обучением.
Во второй половине недели можете испытывать недостаток энергии, ближе к выходным настроение улучшиться, и вы с легкостью справитесь с накопившимися делами. Не рекомендуется ввязываться в конфликты, держите эмоции при себе.
Отнеситесь бережно к здоровью, одевайтесь потеплее, берегите горло, постарайтесь не переохлаждаться.
Водолей
В первой половине недели Водолеи с легкостью смогут наладить партнерские отношения, при возникновении разногласий, важно найти компромиссы, которые помогут решить спорные вопросы.
Вторая половина недели будет складываться удачно и благополучно. За что бы вы не взялись, все будет получаться. Особенно, это касается работы и всех дел, где нужно проявить серьезность, усидчивость и концентрацию.
Выходные полезно провести дома с семьей.
Рыбы
Рыб ожидают незапланированные поездки или командировки. Для вас они станут источником опыта и увеличением своих профессиональных навыков.
Финансовая сторона сейчас нестабильна, поэтому лучше проявить экономность и трезвый расчет в походе по магазинам.
На выходных днях стоит посвятить много времени разнообразным накопившимся за неделю делам.
 
 
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Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года В период с 8 по 14 октября Солнце будет расположено в знаке Весы. Этот период подходит для разрешения споров, разногласий,...
 
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