Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года

В период с 8 по 14 октября Солнце будет расположено в знаке Весы. Этот период подходит для разрешения споров, разногласий, если у вас до этого был какой-либо конфликт, сейчас самое подходящее время для быстрого разрешения его, а также любых проблем во взаимоотношениях.

Овен

На этой неделе Овнов ждет успех в профессиональной деятельности. Вы успешно завершите начатые ранее проекты и большая вероятность, что получите интересное предложение от вышестоящего руководства.

Выходные дни подойдут для развития творческих способностей, посещения культурных и развлекательных мероприятий.

Телец

Тельцам рекомендуется в ближайшую неделю серьезно отнестись к документам и не встревать в судебные разбирательства.

Уделите должное внимание детям, в ближайший период оно будет им очень необходимо.

На выходных для вас благоприятное время для дальних командировок.

Близнецы

Близнецам в ближайший период лучше уступить инициативу любимому человеку, довериться ему и прислушаться к его советам.

Середина недели благоприятна для решения финансовых проблем.

Вторая половина недели удачна в плане заключения сделок, вы можете всерьез задуматься о выгодных вложениях. На работе благоприятная атмосфера, коллеги или начальство вас приятно удивят.

Рак

В начале недели для Раков будет складываться благоприятное время для устройства на работу, встреч, учебы.

С середины и до конца недели благоприятный период будет складываться для урегулирования домашних дел и забот. В семейных отношениях будет царить мир и гармония.

Выходные дни посветите вдохновляющему творческому занятию.

Лев

Для Львов ближайший период благоприятен рабочими перспективами, карьерными возможностями.

Обязательно обратите внимание на самочувствие, по возможности, пройдите диспансеризацию.

В среду и четверг не рекомендуется выяснять личные отношения, будьте сдержанней и терпеливей.

На выходных не рекомендуется посещать шумные вечеринки и компании.

Дева

Начало недели рекомендуется провести спокойно, не переутомляться за ведением домашних дел, которые могут быть очень актуальными для вас.

Постарайтесь проявить к накопившимся делам максимальное количество сил, внимания, сосредоточения.

Выходные дни не сидите дома, погуляйте в парке, покатайтесь на лодке, лучше проведите время рядом с водой.

Весы

В ближайший период Весам потребуется проявить всю свою смелость, совершить волевые поступки, отстаивать свое мнение, таким образом, все сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи, вы сможете решить наилучшим и выгодным способом.

Не забывайте о правильном питании, не переедайте и не кушайте на ночь.

Если у вас есть дети, в ближайший период вы сможете решить некоторое проблемы, связанные с ними, которые долгое время не могли разрешиться.

Скорпион

В ближайшую неделю для Скорпионов будет актуальна тема решения денежных вопросов. Постарайтесь воздержаться от долгов и кредитов. Для вас благоприятный период для взаимодействия с документацией, подписания ценных бумаг.

Не забывайте уделять должное внимание семье и близким людям.

Если будет желание и настроение, выходные проведите в поездке за город.

Стрелец

В течение недели у представителей знака Стрельцов могут быть трудности с настройкой на дисциплину и труд. Старайтесь сдерживать свою импульсивность при общении. Впоследствии исправлять сделанные ошибки в этот период, будет не просто.

Вам предстоит провести важные переговоры, не переживайте, соберитесь и настройтесь.

Выходные проведите в компании единомышленников, обменяйтесь полезной и интересной информацией друг с другом.

Козерог

Для Козерога наступает благоприятный и гармоничный период в делах, связанных с семьей. С любыми начинаниями рекомендуется подождать, отложить до следующей недели. Займитесь интеллектуальной деятельностью, самообразованием и обучением.

Во второй половине недели можете испытывать недостаток энергии, ближе к выходным настроение улучшиться, и вы с легкостью справитесь с накопившимися делами. Не рекомендуется ввязываться в конфликты, держите эмоции при себе.

Отнеситесь бережно к здоровью, одевайтесь потеплее, берегите горло, постарайтесь не переохлаждаться.

Водолей

В первой половине недели Водолеи с легкостью смогут наладить партнерские отношения, при возникновении разногласий, важно найти компромиссы, которые помогут решить спорные вопросы.

Вторая половина недели будет складываться удачно и благополучно. За что бы вы не взялись, все будет получаться. Особенно, это касается работы и всех дел, где нужно проявить серьезность, усидчивость и концентрацию.

Выходные полезно провести дома с семьей.

Рыбы

Рыб ожидают незапланированные поездки или командировки. Для вас они станут источником опыта и увеличением своих профессиональных навыков.

Финансовая сторона сейчас нестабильна, поэтому лучше проявить экономность и трезвый расчет в походе по магазинам.

На выходных днях стоит посвятить много времени разнообразным накопившимся за неделю делам.