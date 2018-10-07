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Лидер КНДР заявил о полной ликвидации самого крупного ядерного полигона в стране

08.10.2018 13:10 — Разное | СТВ  
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Новости КНДР. Ким Чен Ын заявил о полной ликвидации самого крупного ядерного полигона в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер КНДР заявил о полной ликвидации самого крупного ядерного полигона в стране

В ходе встречи с госсекретарем США лидер КНДР предложил американским экспертам посетить полигон, чтобы убедиться, что он демонтирован.

Напомним, переговоры Ким Чен Ына и Майка Помпео прошли в Пхеньяне 7 октября. Их целью была подготовка к предстоящему американо-корейскому саммиту. В частности, были оговорены дата и место его проведения. Темами для обсуждения также стали четыре пункта из совместного заявления, подписанного после переговоров глав США и КНДР в Сингапуре.

Лидер КНДР заявил о полной ликвидации самого крупного ядерного полигона в стране

Лидер КНДР заявил о полной ликвидации самого крупного ядерного полигона в стране

 
 
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Новости КНДР. Ким Чен Ын заявил о полной ликвидации самого крупного ядерного полигона в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе встречи с...
 
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