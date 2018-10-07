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Мощный природный пожар в 40 км от столицы Португалии: эвакуированы свыше 300 туристов

08.10.2018 12:58 — Разное | СТВ  
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Новости Португалии. Мощный природный пожар бушует в национальном парке Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя вспыхнуло в 40 километрах от Лиссабона и стало стремительно распространяться.

Мощный природный пожар в 40 км от столицы Португалии: эвакуированы свыше 300 туристов

Сгорел кемпинг, где останавливались посетители парка. Власти эвакуировали из опасной зоны свыше 300 туристов и местных жителей. Не менее 21 человека получили ожоги и были госпитализированы.

Пожарные перекрыли дороги, к которым может подступить огонь. Сейчас со стихией борются почти 800 специалистов. Задействована наземная и воздушная техника. Однако взять ситуацию под контроль пока не удается из-за сильного ветра, который способствует распространению огня.

 
 
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Новости Португалии. Мощный природный пожар бушует в национальном парке Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя вспыхнуло в 40 километрах от...
 
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