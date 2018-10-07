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На пожаре в Пинске спасена 90-летняя хозяйка горевшей квартиры

08.10.2018 12:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночью 8 октября в Пинске горела квартира в пятиэтажке. Из огня была спасена пенсионерка.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, пожар произошёл в квартире на третьем этаже. Прибывшие на вызов спасатели почувствовали запах дыма уже на лестничной клетке. Сотрудники МЧС вскрыли две деревянные двери, чтобы войти в горевшее помещение. В то же время другие спасатели проникли внутрь квартиры через окно, воспользовавшись автолестницей.  

На пожаре в Пинске спасена 90-летняя хозяйка горевшей квартирыФото: Брестское ОУМЧС  

В комнате на полу была обнаружена 90-летняя владелица квартиры, в которой пенсионерка проживает одна. Женщина была в сознании. Спасатели вынесли её на улицу, где она была передана медикам.  

Пострадавшая доставлена в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги кистей рук 1-2 степени (2% тела)».  

На пожаре в Пинске спасена 90-летняя хозяйка горевшей квартиры
Фото: Брестское ОУМЧС  

На ликвидацию пожара потребовалось около пятнадцати минут. Огнём повреждены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в жилой комнате.  

Эвакуация других жильцов дома не потребовалась. Причина загорания выясняется.  

Осенью 2018 года произошёл пожар в подвале одной из витебских пятиэтажек. 

Подразделения МЧС спасли находившегося в помещении 52-летнего мужчину – подробнее здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. Ночью 8 октября в Пинске горела квартира в пятиэтажке. Из огня была спасена пенсионерка.   По сведениям Брестского ОУМЧС, пожар произошёл в...
 
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