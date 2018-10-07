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В Центральной Америке ливни привели к масштабным наводнениям: погибли 11 человек

08.10.2018 12:34 — Разное | СТВ  
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Новости США. Жертвами ливней, которые обрушились на страны Центральной Америки, стали по меньшей мере 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гондурасе из-за непогоды сошел оползень, из берегов вышли реки.

В Центральной Америке ливни привели к масштабным наводнениям: погибли 11 человек

Здесь стихия унесла жизни шести человек. Один пропал без вести. Трое погибших в Никарагуа, двое – в Сальвадоре. Около десяти пострадавших доставлены в больницы. В Коста-Рике сообщается об одном погибшем.

Спасатели ищут 11-летнего ребенка, которого унесло потоком воды в Гватемале. В общей сложности, ливни нанесли ущерб имуществу более 20 тысяч человек.

 
 
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Новости США. Жертвами ливней, которые обрушились на страны Центральной Америки, стали по меньшей мере 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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