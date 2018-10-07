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Целебные «обнимашки». Учёные выяснили, чем полезны объятия после ссоры
Новое исследование установило, что объятия после ссоры действительно помогают почувствовать себя лучше.
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В эксперименте принимали участие 400 человек. Команда из университета Карнеги-Меллона обнаружила, что объятия с человеком, с которым был спор. помогут избавиться от негативных чувств после конфликта.
Доктор Майкл Мерфи из Университета Карнеги-Меллона: «Прикосновения становятся важной темой в изучении социальных отношений взрослых людей. Межличностное прикосновение можно рассматривать с точки зрения поведения. Например, объятия и держание за руки указывают на привязанность. Интерес к данной теме подкрепляется и данными, свидетельствующими о том, что люди, которые чаще участвуют в межличностном контакте, обладают лучшими физическими и психологическими качествами. Теоретики считают, что ключевая польза прикосновений – это помощь в борьбе с пагубными последствиями психологического стресса».
Ссора с любимым человеком может быть неприятной во многих отношениях – как в психологическом, так и физиологическом плане.
Если это накапливается, то позже может представить угрозу психологическому состоянию человека.
Майкл Мерфи:
Ранее исследования в основном фокусировались на роли прикосновения в романтических отношениях.
Новое исследование сосредоточилось на дружеских объятиях, которые люди используют с широким кругом людей.
Ученые пригласили для участия в эксперименте 404 человека. На протяжении 14 дней, каждый вечер ученые спрашивали их о том, участвовали ли они в конфликтах, как они их решали, а также об их самочувствии после ссор.
Тем, кто обнимался или держался за руки, были заданы следующие вопросы: как часто они обычно обнимаются, часто ли они обнимаются после ссоры и как они чувствуют после объятий.
Те участники, которые обнимали людей после ссоры, чувствовали себя гораздо лучше и реже подвергались негативным эмоциям. Объятия помогали улучшить настроение даже на следующий день.
«Мы предполагали, что люди, переживающие конфликты, будут испытывать более негативные эмоции, как в день ссоры, так и на следующий день. Далее мы узнали, что эти эмоции будут слабее для тех, кто обнимается после ссоры», – сказал доктор Мерфи.
Несмотря на то, что необходимы дополнительные исследования, результаты опроса показывают, что объятия могут быть простым, но эффективным методом оказания поддержки людям.
Мерфи добавил: «Это исследование еще находится на ранней стадии. У нас еще есть вопросы относительно того, когда, как и кому объятия помогают больше всего».
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Новое исследование установило, что объятия после ссоры действительно помогают почувствовать себя лучше. Как сообщает Daily Mail, исследователи также полагают, что...
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