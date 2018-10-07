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"Только яичные белки, огурцы и пять литров воды в день". Как актриса за год преобразилась ради роли

08.10.2018 13:15 — Разное | Tut.by  
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Актриса Олеся Грибок была стройной девушкой, а теперь стала еще и мускулистой. «Похудела уж совсем», — реагируют подписчики в соцсетях. И тут же просят: «Поделись диетой!». GO.TUT.BY узнал, как актриса за год добилась кубиков на животе и роли спортсменки.

«Тренер сказал, чтобы больше никогда так не делала»

Олеся Грибок родилась в Радошковичах. Снималась в сериале «Выше неба», фильмах «Код Каина», «Ро и Дж», «Пес рыжий». А три года назад загорелась мечтой — хочу сыграть спортсменку! При том, что никакого спортивного бэкграунда у нее на тот момент не было.

— В школе я ненавидела физкультуру, — смеется. — Не умела бегать, играть на приличном уровне в тот же волейбол. Была уверена, что спорт — не для меня.

Все изменилось в 2015 году, когда актрису позвали в команду DreamTeam готовиться к Минскому полумарафону. Согласилась — и полюбила бег.


Фото: Павел Поташников. Тренировка DreamTeam

— Во время тренировок поняла: в школе нам ничего не объясняли. Не учили дышать, не показывали, как получать от бега удовольствие…

Раз в неделю «дримтимовцы» собирались на совместную тренировку, а в остальное время бегали по предписаниям тренера. На то, чтобы подготовиться к дистанции, у участников было четыре месяца, — но Олеся пробежала свои 21 км раньше.

— Теоретически, когда готовишься к таким большим нагрузкам, нельзя увеличивать километраж больше, чем на 10% по отношению к предыдущей дистанции, — объясняет актриса. И делает паузу: — Я пробежала 21 км после 15 км. Тренер сказал, чтобы так больше никогда не делала. Но как удержаться, если после 15 км ты ощущаешь, что силы твоего организма бесконечны? А на 18 км понимаешь, что глупо остановиться и не пробежать полумарафон сегодня?

21 км впрок Олеся все же преодолела не зря — в день Минского полумарафона, 13 сентября (она помнит дату даже спустя три года), ей пришлось уехать на фестиваль «Киношок», чтобы представлять картину «Код Каина», где у нее — главная роль.


Фото: Максим Егоров, TUT.BY. Премьера фильма «Код Каина»

— Не могла не поехать… На последней тренировке расплакалась от обиды. Но кино — это такая штука, где ты не отвечаешь за свой график.

Тогда-то у Олеси и появился план: связать свою работу в кино с тренировками — ну, то есть сыграть спортсменку. Осталось только дождаться момента.

«Выполняешь одно и то же, а результата нет»

Что требуется от актрисы, который вживается в роль спортсменки? Минимум, красивое тело.

— Зритель имеет свои стереотипы: хочет видеть мышцы, и чтобы пресс был даже на щеках, — подшучивает Олеся.

В мае 2017 года актриса решилась: добавила к привычному бегу тренажерный зал.

— Очень тяжело, я была мертвой после тренировок! Тем более, когда не видишь в зеркале явного результата. Когда я только начала, мне казалось, что с моим телом ничего не происходит. Делаешь одно и то же, а результата нет.

Выкраивать время для занятий было сложно. Олеся переживала. И ладно бы, вопрос «Зачем тебе?» звучал только от посторонних, но он возникал и у самой девушки. Когда тело уставало и не слушалось, хотелось плакать от бессилия.

— Я думала, зачем так много страдать? Ради того, что, может быть, и не произойдет? Никто не давал гарантий, что у меня будет спортивная роль.

Удержало актрису только то, что с самого начала она пообещала себе: с мая занимаюсь год, а дальше будь, что будет. Остановится раньше — значит предать себя. И, выходит, нельзя останавливаться. Так что вместо того, чтобы забросить тренажеры, через три месяца актриса записалась еще и на бокс. Такая нагрузка позволила ей уже при подготовке к роли тренироваться по четыре часа в день. Утром кардио, вечером тренажерный зал. Или утром бокс, вечером каскадерская тренировка.

— Если первой у меня стояла тренировка по боксу, мне нужно было встать в шесть, чтобы в восемь быть в зале. И это были два часа ненависти, злости и мазохизма. «Как дела, Олеся?» — «Ненавижу весь мир!» Я поняла, что качество моей жизни ухудшилось. Заменила бокс на пробежки по утрам и оказалось, что я могу просыпаться с такой легкостью, — улыбается Олеся.

Бокс днем она полюбила куда больше тренажерного зала:

— Однозначно мой вид спорта, столько энергии от него!

«Страстно хочу сыграть Домрачеву»

Актрисе со спортивными навыками стали предлагать роли, где надо было бегать или драться: то следователя, то детектива, то дочки генерала. Но она все ждала спортсменку, и дождалась: в августе ее пригласили в украинский сериал «Верни мою жизнь», производство которого осуществляет кинокомпания «Фильмстрим».

— Моя героиня Рита занимается боксом, так что это точное попадание в цель, — радуется Олеся. — Зря муж говорил: «Не дадут тебе сыграть боксершу!»

За две недели до съемок в Киеве начался период самой интенсивной подготовки.

— В день по две тренировки: много кардио, тренажерный зал, каскадерские занятия, бокс, — перечисляет актриса. — Во время «сушки» мне разрешили есть только яичные белки (без желтков) и огурцы, а еще пить пять литров воды. Если тренер видел, что у меня нет энергии заниматься, появлялся салат исключительно из зеленых овощей или курица, три столовые ложки льняного масла.

Олеся все еще скучает по кофе с круассаном («Скоро будет сниться») и борщу с пампушками («Я же в Киеве!»). Но в ее рационе уже появились рис и гречка, курица и рыба. На съемки берет с собой два контейнера с едой, обед по строгому меню привозят на площадку. Актриса говорит, за месяц распробовала правильное питание.


Фото: Виктор Пушкин. Съемки сериала «Верни мою жизнь»

— Безумно вкусные салаты с тыквенным маслом! Тыквенное масло — это вообще мое открытие. И еще семечки льна, где много жирных кислот. А знаете, какой атомно вкусный киевский белый налив, выращенный бабушками во дворах?..

Белый налив Олеся ела в кадре — героиня Рита знать не знает о диетах: то ест яйцо с желтком, то черный хлеб с аджикой. А на завтрак у нее — сырники.

— Был съемочный день, когда я ела в кадре шашлыки! Но мне кажется, все калории в кадре волшебным образом достаются не мне, а Рите.

Лайкнув бицепс актрисы, подписчики просят советов по питаниям и тренировкам. Но рекомендаций Олеся остерегается — говорит, все индивидуально.

— То, что подходит мне, может не подойти другому человеку. Вот, например, история с нижним прессом: у меня четыре месяца не получалось его победить. Пять дней назад узнала: у меня такой тип фигуры, что при большой нагрузке на спину мышцы спины выталкивают мышцы пресса, и все время кажется, что есть животик. Я стала делать другие упражнения — и то, что произошло за последние четыре дня, это какое-то волшебство. Видите? Все индивидуально.


Фото: Виктор Пушкин. Съемки сериала «Верни мою жизнь»

В середине октября заканчиваются съемки сериала — но не спортивные амбиции актрисы.

— Я страстно хочу сыграть Сашу Герасименю, Дашу Домрачеву. Ну, а самая темная моя мечта — сыграть Виталия Гуркова, — смеется Олеся. — А если серьезно, помню момент, когда увидела новость о том, что Домрачева уходит из спорта — как раз смотрела документальный фильм о ней Максима Субботина. Дашу любит вся страна. Моя мама любит Дашу — да что там, все мамы любят! Не понимаю, почему до сих пор никто не написал о ней сценарий фильма и не реализовал эту идею.

— Сами не жалеете, что стали актрисой, а не спортсменкой?

— Думала об этом. Не жалею, но уверена, если бы в детстве ко мне нашли ключик, показали пример, которого у меня не было, что-то получилось бы.

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Теги: Новости
 
 
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GO.TUT.BY узнал, как актриса за год добилась кубиков на животе и роли спортсменки.
 
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