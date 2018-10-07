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В Борисовском районе насмерть разбился мотоциклист

08.10.2018 13:10 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 6 октября, около 10.00, в Борисовском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: ГАИ Минской области

По предварительной информации, 66-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-4» ехал по трассе Пересады — Тарасики. На 7-ом километре дороги он не справился с управлением, выехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что мужчина был в мотошлеме. Техосмотр у транспортного средства отсутствовал.

 
 
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Известно, что мужчина был в мотошлеме. Техосмотр у транспортного средства отсутствовал.
 
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