Белорусам хотят запретить продавать через интернет подержанные вещи

сайте МАРТ . Документ вынесли на общественное обсуждение, ознакомиться с ним можно на





В МАРТ поясняют, что по предложению концерна «Беллегпром» «для обеспечения

населения качественными и безопасными товарами легпрома список товаров, которыми запрещено торговать в Сети, дополнен бывшими в употреблении одеждой и обувью».





"Введение указанного запрета обусловлено тем, что при реализации таких товаров, в том числе через интернет-магазины, у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным на сайте, — отмечают в ведомстве. — При этом покупатели, приобретая такие товары в интернет-магазине и осуществляя предварительную дистанционную оплату до момента доставки товаров, лишаются в дальнейшем возможности возврата таких товаров, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона бывшие в употреблении товары обмену и возврату не подлежат. Кроме того, данная мера позволит снизить количество нарушений при продаже товаров, бывших в употреблении".









В МАРТ поясняют, что по результатам проведенного концерном «Беллегпром» мониторинга в некоторых интернет-магазинах выявлены факты реализации бывших в употреблении белья нательного, одежды и обуви для детей.





"Вместе с тем в соответствии с пунктом 99 Правил № 703 продажа таких товаров не допускается в принципе", — резюмировали в ведомстве.



