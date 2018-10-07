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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Нобелевскую премию по экономике получили американские экономисты Пол Ромер и Уильям Нордхаус за интеграцию проблем изменения климата и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.
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Нобелевскую премию по экономике получили американские экономисты Пол Ромер и Уильям Нордхаус за интеграцию проблем изменения климата и технологических...
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