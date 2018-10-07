ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не слишком ли самоуверенно? Шуневич заявил, что все меньше людей не доверяют милиции

08.10.2018 12:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Говоря о рейтинге доверия милиции, Шуневич отметил, что это рейтинг доверия власти, и добавил, что сегодня в Беларуси остается все меньше людей, которые не доверяют полностью милиции.

"Рейтинг милиции – это рейтинг доверия власти. Сейчас остаётся всё меньше людей, которые не доверяют полностью милиции. У людей становится меньше поводов к нам обращаться. Мы всё более «незаметно» делаем очень заметную работу. Защищённость наших граждан находится на достаточно высоком уровне", - заявил в эфире ОНТ Игорь Шуневич.

При этом по его словам, Минск и в целом Беларусь сегодня является одним из самых безопасных в мире. "Это воспринимается как данность сегодня", – сказал Шуневич.

Темпы снижения преступности в стране он объяснил комплексом мер, которые были приняты на законодательном уровне во всей правоохранительной системе.

"Все это в комплексе создает этот эффект, хотя подчеркиваю, что темпы снижения сегодня наименьшие за последние 5-6 лет. И это говорит о том, что мы приблизились к реальному осязанию, реальному положению дел в области борьбы с преступностью и самим феноменом преступности в государстве, который характеризует сегодняшние реалии", – сказал он.





 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говоря о рейтинге доверия милиции, Шуневич отметил, что это рейтинг доверия власти, и добавил, что сегодня в Беларуси остается все меньше людей, которые не доверяют...
 
Новости дня
Новости разные
 
Добрая встреча бывших коллег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика