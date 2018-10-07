Не слишком ли самоуверенно? Шуневич заявил, что все меньше людей не доверяют милиции

ОНТ Игорь Шуневич. "Рейтинг милиции – это рейтинг доверия власти. Сейчас остаётся всё меньше людей, которые не доверяют полностью милиции. У людей становится меньше поводов к нам обращаться. Мы всё более «незаметно» делаем очень заметную работу. Защищённость наших граждан находится на достаточно высоком уровне", - заявил в эфиреИгорь Шуневич.





При этом по его словам, Минск и в целом Беларусь сегодня является одним из самых безопасных в мире. "Это воспринимается как данность сегодня", – сказал Шуневич.





Темпы снижения преступности в стране он объяснил комплексом мер, которые были приняты на законодательном уровне во всей правоохранительной системе.





"Все это в комплексе создает этот эффект, хотя подчеркиваю, что темпы снижения сегодня наименьшие за последние 5-6 лет. И это говорит о том, что мы приблизились к реальному осязанию, реальному положению дел в области борьбы с преступностью и самим феноменом преступности в государстве, который характеризует сегодняшние реалии", – сказал он.















