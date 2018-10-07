В Минск приехал экс-президент Украины. Пообщался с Лукашенко. О цели визита не сообщается

"Есть много проблем, которые я готов с вами обсудить, в том числе и по позиции Украины в СНГ. Как известно, Украина фактически заявила о выходе, но официально это событие еще не наступило. И на последнем саммите в Душанбе украинский флаг присутствовал, как всегда.





Я так понимаю, что это процесс не одного дня. Наверное, и Украине рвать всякие связи с нашими государствами в отдельности и в целом с СНГ невыгодно. Поэтому будет какой-то процесс. Мою точку зрения вы знаете. Я всегда говорил о том, что выйти проще, чем потом войти, если надо будет. Но это суверенное дело Украины, мы вынуждены с этим считаться", - сказал Лукашенко.





"По событиям в Украине вы мою позицию знаете. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, - мы об этом поговорим - влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, - приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.





По его словам, выявляются факты, когда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию. "Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит", - заявил Лукашенко.





"Но могло бы быть намного хуже. И если уж откровенно говорить, нет такой озлобленности в отношении белорусов со стороны украинцев. Нет этого столкновения народного мнения и народов. Вот это самое главное. Это обнадеживает. Это основа наших добрых отношений, - отметил Александр Лукашенко. - Проблем много, и я готов обсудить эти проблемы".













В свою очередь Виктор Ющенко отметил, что в его понимании двусторонние отношения с Беларусью всегда были идеальными и на политическом уровне, и на народном. "Мы всегда находили необходимое взаимопонимание в самых сложных вопросах. Сейчас то, что происходит не только в Украине, я согласен, - это большое испытание, это большая проблема для обустройства и нашей жизни как нации, страны, и соседей, и Европы", - отметил экс-президент Украины.





По его словам, с одной стороны, в Украине люди стали более консолидированы, чем, например, 5-10 лет назад. "Мы протянули один одному руку больше, чем когда-либо, больше стало единства", - сказал он.





С другой стороны, Виктор Ющенко отметил сложность территориального вопроса, подчеркнув, что простого однокомпонентного решения не может быть найдено. "Очевидно, речь идет про долгосрочный процесс", - считает экс-президент.





Он констатировал, что на фоне всех происходящих событий внутриполитическая жизнь в Украине также сложная, потому как есть много сторон, которые хотят что-то взять из контекста и на этом делать политику. Он отметил, что острая внутриполитическая дискуссия часто не работает на стабилизацию, но украинский народ проходит очень важную национальную школу.





Заметим, что ранее о визите в Беларусь экс-президента Украины и его предстоящей встрече с Лукашенко не сообщалось, как и о цели этого визита, так что возникает вопрос, зачем Ющенко приезад в Минск и о чем он общалися с Лукашенко "не для прессы".



