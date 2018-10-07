Возле пешеходного перехода в центре Слуцка сбили нетрезвую женщину

Около 6:20 утра 6 октября на перекрёстке улиц Ленина и М. Богдановича произошёл наезд на пешехода. Со слов очевидцев, от удара вещи женщины оказались разбросаны по дороге.

Как рассказали в УВД Минского облисполкома, 56-летний местный житель на автомобиле Opel Zafira, двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на 62-летнюю нетрезвую женщину, которая переходила проезжую часть вблизи пешеходного перехода, которая не была обозначена световозвращающими элементами.

Пенсионерка с госпитализирована в Слуцкую ЦРБ с различными травмами.



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