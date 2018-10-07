|
Возле пешеходного перехода в центре Слуцка сбили нетрезвую женщину
08.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Около 6:20 утра 6 октября на перекрёстке улиц Ленина и М. Богдановича произошёл наезд на пешехода. Со слов очевидцев, от удара вещи женщины оказались разбросаны по дороге.
Как
Пенсионерка с госпитализирована в Слуцкую ЦРБ с различными травмами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 6:20 утра 6 октября на перекрёстке улиц Ленина и М. Богдановича произошёл наезд на пешехода. Со слов очевидцев, от удара вещи женщины оказались разбросаны по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)