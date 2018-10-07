Раскрыт дизайн и дата анонса Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi готовится к анонсу нового топового смартфона — Mi Mix 3. Недавно в Сети появился тизер, раскрывающий особенности дизайна фронтальной панели устройства. Также стала известна предполагаемая дата анонса новинки.





Скорее всего, презентация смартфона пройдет 15 октября. Официально компания об этом еще не заявила, но ранее подтвердила, что анонс Mi Mix 3 состоится именно в октябре. А сегодня в Сеть попало изображение от одного из китайских производителей защитных стекол.

Судя по нему, смартфон получит экран с минимальными рамками, в том числе на нижней грани. Выреза в дисплее, вероятно, не будет. Ему на смену придет раздвижной механизм (слайдер), благодаря которому фронтальная камера будет выезжать из верхней части корпуса. В выдвижной части разместится и разговорный динамик.





К другим ожидаемым техническим характеристикам Mi Mix 3 относится процессор Snapdragon 845, а также от 6 до 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, аппарат могут оснастить специальной кнопкой для запуска интеллектуального помощника с искусственным интеллектом.

Основная камера на тыльной стороне гаджета будет двойной, с основным сенсором разрешением в 20 Мп и системами оптической и электронной стабилизации изображения. Возможно, также появится поддержка технологии беспроводной зарядки.

Кроме Mi Mix 3 на презентации 15 октября компания может показать еще один смартфон — Mi Note 4. Точной информации об аппарате еще нет, но известно, что его выпустят в зеленом цвете с градиентом.

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