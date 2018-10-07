|
Раскрыт дизайн и дата анонса Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi готовится к анонсу нового топового смартфона — Mi Mix 3. Недавно в Сети
Скорее всего, презентация смартфона пройдет 15 октября. Официально компания об этом еще не заявила, но ранее подтвердила, что анонс Mi Mix 3 состоится именно в октябре. А сегодня в Сеть попало изображение от одного из китайских производителей защитных стекол.
Судя по нему, смартфон получит экран с минимальными рамками, в том числе на нижней грани. Выреза в дисплее, вероятно, не будет. Ему на смену придет раздвижной механизм (слайдер), благодаря которому фронтальная камера будет выезжать из верхней части корпуса. В выдвижной части разместится и разговорный динамик.
К другим ожидаемым техническим характеристикам Mi Mix 3 относится процессор Snapdragon 845, а также от 6 до 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, аппарат могут оснастить специальной кнопкой для запуска интеллектуального помощника с искусственным интеллектом.
Основная камера на тыльной стороне гаджета будет двойной, с основным сенсором разрешением в 20 Мп и системами оптической и электронной стабилизации изображения. Возможно, также появится поддержка технологии беспроводной зарядки.
Кроме Mi Mix 3 на презентации 15 октября компания
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, вместе с Mi Mix 3 производитель также покажет новый Mi Note 4.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)