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ООН настаивает на беспрецедентных мерах против глобального потепления

08.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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ООН настаивает на беспрецедентных мерах против глобального потепления

Если не остановить процесс повышения глобальной температуры и не удержать глобальное потепление хотя бы на уровне 1,5 градуса по Цельсию, то последствия для человечества будут разрушительными. Об этом говорится в опубликованном докладе Межправительственной комиссии по изменению климата, сообщает Центр новостей ООН.

По приглашению Рамочной конвенции ООН по изменению климата в работе над докладом "Глобальное потепление на уровне 1,5 С" приняли участие более 90 ученых из 40 стран мира. Исследования начались после принятия Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году. Авторы доклада подчеркивают, что ограничение глобального потепления на уровне 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем требует "беспрецедентных оперативных и масштабных изменений во всех сферах жизни".

Ученые предлагают меры по борьбе с изменением климата. По мнению ученых, необходимо внести изменения во многие сферы жизнедеятельности человека: это земледелие, энергетика, строительство, транспорт, городские хозяйства. До 2030 года необходимо снизить объемы вредных выбросов в атмосферу на 45%, а к середине века свести этот показатель к нулю. Это означает необходимость очистить воздух от остатков углекислого газа.

Эти меры, по их словам, принесут пользу всем жителям планеты и природным экосистемам. В докладе ученые рассматривают два сценария глобального потепления. Так, повышение средней глобальной температуры на 1,5 градуса означает, что льды Северо-Ледовитого океана будут полностью таять раз в столетие, тогда как при повышении на 2 градуса, это будет происходить раз в десятилетие. В первом случае мы потеряем 70-90% коралловых рифов, во втором - они практически исчезнут с лица земли.

"Тут имеет значение любое повышение температуры, тем более что потепление на 1,5 градуса и выше приводит к долгосрочным и необратимым изменениям и гибели некоторых экосистем", - говорит один из авторов доклада Отто Пертнер. По его словам, ограничение глобального потепления обеспечит дополнительное время для адаптации к нежелательным последствиям и позволит снизить связанный с ними риск.

Меры, которые помогут ограничить потепление на уровне 1,5 градуса, уже принимаются по всему миру. "Решения, которые мы принимаем сегодня, имеют решающее значение для обеспечения безопасного и устойчивого мира для всех людей, как сейчас, так и в будущем", - утверждает одна из авторов доклада Дебра Робертс. По ее словам, исследование предоставляет политикам информацию, которая поможет им принять решения, касающиеся проблем изменения климата с учетом местных особенностей и потребностей людей. "Следующие несколько лет являются, вероятно, самыми важными в нашей истории", - сказала Дебра Робертс.


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Теги: Новости
 
 
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