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12 октября нотариусы бесплатно проконсультируют граждан
08.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
12 октября 2018 года нотариусы Гомельского нотариального округа по случаю празднования в Республике Беларусь Дня матери бесплатно проконсультируют граждан.
В течение дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Гомельской области, в соответствии с режимом работы, и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.
Информация об адресах, телефонах и графиках работы всех нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».
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12 октября 2018 года нотариусы Гомельского нотариального округа по случаю празднования в Республике Беларусь Дня матери бесплатно проконсультируют...
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