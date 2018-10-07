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12 октября нотариусы бесплатно проконсультируют граждан

08.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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12 октября нотариусы бесплатно проконсультируют граждан

12 октября 2018 года нотариусы Гомельского нотариального округа по случаю празднования в Республике Беларусь Дня матери бесплатно проконсультируют граждан.

В течение дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Гомельской области, в соответствии с режимом работы, и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.  

Информация об адресах, телефонах и графиках работы всех нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».


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12 октября 2018 года нотариусы Гомельского нотариального округа по случаю празднования в Республике Беларусь Дня матери бесплатно проконсультируют...
 
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