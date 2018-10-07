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Лукашенко – Ющенко: Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине

08.10.2018 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко – Ющенко: Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине

фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился 8 октября с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

«По событиям в Украине вы мою позицию знаете. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят», - отметил глава белорусского государства.

При этом он признал, что влияние событий в Украине на Беларусь очень велико и высказал обеспокоенность проблемой притока оружия через украинскую границу.

По словам президента, выявляются факты, когда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию.

«Но могло бы быть намного хуже. И если уж откровенно говорить, нет такой озлобленности в отношении белорусов со стороны украинцев. Нет этого столкновения народного мнения и народов. Вот это самое главное. Это обнадеживает. Это основа наших добрых отношений, - отметил Александр Лукашенко. - Проблем много, и я готов обсудить эти проблемы».

Касаясь двусторонних отношений Беларуси и Украины, глава государства вспомнил и о временах президентства Виктора Ющенко и признался, что «это были не худшие времена», особенно между двумя государствами.

«Мы при всех различиях, разных точках зрения всегда находили какой-то консенсус и выстраивали наши отношения, - заявил Александр Лукашенко. - И это касается не только нас. Как бы ни было сложно, и с Российской Федерацией находили общий язык, взаимоприемлемый, с другими государствами. Всякое было, но в целом всегда мы выходили на позитивный результат».

Александр Лукашенко отметил высокие темпы роста товарооборота в те времена.

«Хоть и сейчас у нас обижаться не на что - прирост товарооборота 20-30%. Кстати, в СНГ еще выше. Второй год такой рост происходит. Было серьезное падение, а сейчас солидный рост и в Евразийском экономическом союзе, и в СНГ в целом. То же самое происходит и с Украиной», - заключил он. 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился 8 октября с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.
 
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