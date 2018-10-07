Лукашенко напомнил Ющенко про оружие из Украины

При расследовании уголовных дел выявляются факты поставки оружия из Украины в Беларусь через Россию.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Украины Виктором Ющенко 8 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Он также отметил, что готов обсудить позиции Украины в СНГ. Как известно она заявила о своем выходе из союза, но официально это событие еще не наступило. Но Беларусь ни в коем случае не хочет вмешиваться в дела Украины.

«Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, - мы об этом поговорим - влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, - приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», - заявил Лукашенко.

В то же время он отметил, что ситуация могла бы быть намного хуже, но со стороны украинцев не в отношении белорусов нет никакой озлобленности, также нет и «столкновения народного мнения и народов».