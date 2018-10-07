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Лукашенко напомнил Ющенко про оружие из Украины

08.10.2018 13:31 — Разное | БДГ  
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При расследовании уголовных дел выявляются факты поставки оружия из Украины в Беларусь через Россию.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Украины Виктором Ющенко 8 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Он также отметил, что готов обсудить позиции Украины в СНГ. Как известно она заявила о своем выходе из союза, но официально это событие еще не наступило. Но Беларусь ни в коем случае не хочет вмешиваться в дела Украины.

«Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. 
Хотя, честно скажу, - мы об этом поговорим - влияние событий 
в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, - 
приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», - 
заявил Лукашенко.

В то же время он отметил, что ситуация могла бы быть намного хуже, но со стороны украинцев не в отношении белорусов нет никакой озлобленности, также нет и «столкновения народного мнения и народов».

Напомним, разговор об украинской границе и увеличении числа пограничников шел на встрече президента с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо 24 сентября. Президент заявил, что через украинскую границу в нашу страну поступает оружие, поэтому необходимо укрепление данного участка границы.

 
 
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При расследовании уголовных дел выявляются факты поставки оружия из Украины в Беларусь через Россию.
 
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