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Тепло и без осадков будет в Беларуси в ближайшие дни

08.10.2018 12:46 — Разное | Интерфакс  
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В ближайшие дни погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет).

Тепло и без осадков будет в Беларуси в ближайшие дни

"Во вторник, 9 октября, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного", – рассказали синоптики. Минимальная температура воздуха ночью составит +1..+7°С, местами ожидаются заморозки до 0..-3°С. В середине дня столбики термометров будут показывать плюс 10-16. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем - существенно не изменится.

В среду, 10 октября, будет без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 1-8 градусов тепла, на торфяниках Полесья на почве местами слабые заморозки до 0..-2°С. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.

В четверг, 11 октября, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Ночью будет +2..+9°С, на торфяниках Полесья на почве местами слабые заморозки до 0..-2°С. Максимальная температура днем от плюс 13 по северо-востоку до 20 градусов тепла по юго-западу страны.

 
 
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В ближайшие дни погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, в четверг воздух прогреется до плюс 20, сообщает сайт Республиканского...
 
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