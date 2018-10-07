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Нобелевскую премию по экономике вручили за изучение влияния климата на экономику

08.10.2018 13:30 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 8 октября, в Стокгольме закончилась «нобелевская неделя». Последними объявили лауреатов премии по экономике. Награда присуждена американцам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за интеграцию проблем изменения климата и технологических инноваций в макроэкономический анализ, пишет телеканал «Дождь».

Исследователи разработали методы, которые касаются роста мировой экономики и благосостояния людей. Нордхаус связал изменение климата с макроэкономическим анализом. В середине 90-х годов он разработал количественную модель, которая описывала влияние экономики и климата друг на друга. Сейчас его модель очень распространена в экономическом анализе, ее используют для оценки последствий изменений политики в области климата – например, изменения налогов на производителей за выбросы CO2 в атмосферу. 

Ромер, бывший главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка, просчитал, как уровень знаний может быть драйвером долгосрочного роста экономики и, наоборот, как развитие экономики и рыночные условия заставляют генерировать новые идеи и внедрять инновации. 

Итоги

Нобелевскую премию в 2018 году получили:

  • По медицине – Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака;
     
  • По физике – Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стриклэнд за лазеры;
     
  • По химии – Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за методы создания новых ферментов и антител;
     
  • Премию мира вручили Денису Муквеге и Наде Мурад за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.
 
 
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Сегодня, 8 октября, в Стокгольме закончилась «нобелевская неделя». Последними объявили лауреатов премии по экономике. Награда присуждена американцам Уильяму...
 
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