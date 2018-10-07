Нобелевскую премию по экономике вручили за изучение влияния климата на экономику

Сегодня, 8 октября, в Стокгольме закончилась «нобелевская неделя». Последними объявили лауреатов премии по экономике. Награда присуждена американцам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за интеграцию проблем изменения климата и технологических инноваций в макроэкономический анализ, пишет телеканал «Дождь».

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2018 г.

Исследователи разработали методы, которые касаются роста мировой экономики и благосостояния людей. Нордхаус связал изменение климата с макроэкономическим анализом. В середине 90-х годов он разработал количественную модель, которая описывала влияние экономики и климата друг на друга. Сейчас его модель очень распространена в экономическом анализе, ее используют для оценки последствий изменений политики в области климата – например, изменения налогов на производителей за выбросы CO 2 в атмосферу.

Ромер, бывший главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка, просчитал, как уровень знаний может быть драйвером долгосрочного роста экономики и, наоборот, как развитие экономики и рыночные условия заставляют генерировать новые идеи и внедрять инновации.

Итоги

Нобелевскую премию в 2018 году получили:

По медицине – Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака;



– Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака; По физике – Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стриклэнд за лазеры;



– Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стриклэнд за лазеры; По химии – Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за методы создания новых ферментов и антител;



– Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за методы создания новых ферментов и антител; Премию мира вручили Денису Муквеге и Наде Мурад за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.