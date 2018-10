Нобелевскую премию по экономике вручили за изучение влияния климата на экономику

Сегодня, 8 октября, в Стокгольме закончилась «нобелевская неделя». Последними объявили лауреатов премии по экономике. Награда присуждена американцам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за интеграцию проблем изменения климата и технологических инноваций в макроэкономический анализ, пишет телеканал «Дождь».

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h