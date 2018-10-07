ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Права, налоги, льготы: что нужно знать о вступлении в ПВТ

08.10.2018 13:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A
Права, налоги, льготы: что нужно знать о вступлении в ПВТ
Фото с сайта dev.by

С января по сентябрь этого года порядка 200 компаний и стартапов вступили в белорусский Парк высоких технологий. Это больше, чем общее количество резидентов, работающих в ПВТ, за более чем десять лет. Такой рост стал возможен благодаря Декрету о развитии цифровой экономики, который был принят в конце 2017 года.

Мы решили еще раз вернуться к теме вступления в ПВТ: интерес к ней по-прежнему высок. Какие документы регулируют условия для его резидентов, включая налоговые? Какие права и обязанности у бизнесов, которые там работают? Специалисты Агентства стратегического и экономического развития составили гайд, в котором описывают важные условия для вступления в Парк. Скачивайте.

— В конце прошлого года был подписан Декрет о развитии цифровой экономики. Нововведения, которые в нем содержатся, делают белорусский Парк высоких технологий наиболее привлекательным в регионе местом для высокотехнологичных компаний и ИТ-специалистов.

Права, налоги, льготы: что нужно знать о вступлении в ПВТ
Владислав Болбатовский 
Руководитель отдела бизнес-планирования Агентства
стратегического и экономического развития
Права, налоги, льготы: что нужно знать о вступлении в ПВТ
Елена Хромец 
Аналитик Агентства стратегического и экономического развития
 
   

Результаты работы Парка заметны уже сейчас. Более 90% ИТ-продуктов и услуг, которые оказывают компании, ориентированы на экспорт. Причем в первом полугодии 2018 года  он вырос на 40%, и это без учета вклада новых компаний.

Вступление в ПВТ: алгоритм действий

Права, налоги, льготы: что нужно знать о вступлении в ПВТ
Данные: Агентство стратегического и экономического развития

Мы составили небольшой гайд для стартапов и других компаний, которые хотят знать подробнее о вступлении в белорусский Парк высоких технологий. По нашим наблюдениям, интерес к резидентству в ПВТ со стороны белорусских, украинских, российских, казахстанских бизнесов, а также представителей других стран продолжает расти.

Гайд доступен вот по этой ссылке.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С января по сентябрь этого года порядка 200 компаний и стартапов вступили в белорусский Парк высоких технологий. Это больше, чем общее количество резидентов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартовал прием заявок на конкурс «Стартап года - 2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика