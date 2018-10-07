Права, налоги, льготы: что нужно знать о вступлении в ПВТ

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С января по сентябрь этого года порядка 200 компаний и стартапов вступили в белорусский Парк высоких технологий. Это больше, чем общее количество резидентов, работающих в ПВТ, за более чем десять лет. Такой рост стал возможен благодаря Декрету о развитии цифровой экономики, который был принят в конце 2017 года.

Мы решили еще раз вернуться к теме вступления в ПВТ: интерес к ней по-прежнему высок. Какие документы регулируют условия для его резидентов, включая налоговые? Какие права и обязанности у бизнесов, которые там работают? Специалисты Агентства стратегического и экономического развития составили гайд, в котором описывают важные условия для вступления в Парк. Скачивайте.

— В конце прошлого года был подписан Декрет о развитии цифровой экономики. Нововведения, которые в нем содержатся, делают белорусский Парк высоких технологий наиболее привлекательным в регионе местом для высокотехнологичных компаний и ИТ-специалистов.

Владислав Болбатовский

Руководитель отдела бизнес-планирования Агентства

стратегического и экономического развития Елена Хромец

Аналитик Агентства стратегического и экономического развития



Результаты работы Парка заметны уже сейчас. Более 90% ИТ-продуктов и услуг, которые оказывают компании, ориентированы на экспорт. Причем в первом полугодии 2018 года он вырос на 40%, и это без учета вклада новых компаний.

Вступление в ПВТ: алгоритм действий



Данные: Агентство стратегического и экономического развития

Мы составили небольшой гайд для стартапов и других компаний, которые хотят знать подробнее о вступлении в белорусский Парк высоких технологий. По нашим наблюдениям, интерес к резидентству в ПВТ со стороны белорусских, украинских, российских, казахстанских бизнесов, а также представителей других стран продолжает расти.