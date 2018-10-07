|
Права, налоги, льготы: что нужно знать о вступлении в ПВТ
08.10.2018 13:43 — Разное | ProBusiness
С января по сентябрь этого года порядка 200 компаний и стартапов
Мы решили еще раз вернуться к теме вступления в ПВТ: интерес к ней по-прежнему высок. Какие документы регулируют условия для его резидентов, включая налоговые? Какие права и обязанности у бизнесов, которые там работают? Специалисты
— В конце прошлого года был
Результаты работы Парка заметны уже сейчас. Более 90% ИТ-продуктов и услуг, которые оказывают компании, ориентированы на экспорт. Причем в первом полугодии 2018 года он вырос на 40%, и это без учета вклада новых компаний.
Вступление в ПВТ: алгоритм действий
Мы составили небольшой гайд для стартапов и других компаний, которые хотят знать подробнее о вступлении в белорусский Парк высоких технологий. По нашим наблюдениям, интерес к резидентству в ПВТ со стороны белорусских, украинских, российских, казахстанских бизнесов, а также представителей других стран продолжает расти.
Гайд доступен вот по этой
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С января по сентябрь этого года порядка 200 компаний и стартапов вступили в белорусский Парк высоких технологий. Это больше, чем общее количество резидентов,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)