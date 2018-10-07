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"Веном" взорвал минский прокат: боевик обогнал конкурентов по сборам в 23 раза

08.10.2018 14:02 — Разное | Tut.by  
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Судя по сборам за прошлый уикенд, на другие фильмы, кроме премьерного «Венома», минчане почти не ходили: боевик с Томом Харди посмотрели порядка 50 тысяч зрителей. Очень ровно в рейтинге кассовых лент недели разместились остальные картины: дебютанты «Пришельцы в доме» и мюзикл с Леди Гагой «Звезда родилась», фэнтези «Тайна дома с часами» и «Проклятие монахини» — лидер бокс-офиса двух прошлых недель. Делимся подробностями кассовых сборов в минском прокате.


По данным УП «Киновидеопрокат», крепкое первое место — у фантастического триллера «Веном»: он собрал в минских кинотеатрах 297 тысяч белорусских рублей. С таким же результатом год назад в прокате стартовал кинокомикс «Тор: Рагнарек». Для сравнения тот же «Хищник» за первую неделю собрал порядка 68 тысяч рублей.

Веном — один из самых известных сегодня комикс-персонажей, который сперва был всего лишь версией костюма Человека-паука. Фильм про разумное существо инопланетного происхождения, вселившееся в тело журналиста Эдди Брока (Том Харди), ждали как минимум 49,8 тысячи минчан. Однако первые отзывы на кино о симбиоте не совсем лестные. Например, на сайте Rotten Tomatoes общая оценка картины — только 31%.


На втором и третьем месте расположились премьеры этой недели: семейная анимация «Пришельцы в доме» собрала 13,9 тысячи рублей, тем самым ненамного обогнав мелодраматическую ленту Брэдли Купера «Звезда родилась» — у нее 13,8 тысячи рублей.

Следом разместился семейный фэнтези-фильм Элая Рота «Тайна дома с часами» с Кейт Бланшетт — его касса составила 13,5 тысячи рублей. С минимальным отрывом и сборами в 13,3 тысячи рублей топ кассовых картин замыкает «Проклятие монахини», уверенно лидировавшее в течение двух недель: на этот раз «Проклятие» — только пятое.

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***

6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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