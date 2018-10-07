Железная дорога ошибок не прощает

Каждый год на железной дороге по собственной невнимательности и легкомыслию гибнут десятки людей. Они переходят железнодорожные пути в неположенном месте, подлезают под вагоны стоящих поездов, ходят по путям. Часто травмированные граждане находятся в состоянии алкогольного опьянения. Иногда гибнут дети, которые играют в опасной близости от железной дороги, катаются на подножках, залезают на вагоны.

Игнорирование правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте, а также нахождение в состоянии алкогольного опьянения являются основными причинами трагедий. Так за истекший период 2018 года на территории Пинска зарегистрировано четыре несчастных случая, в которых два гражданина погибло и два – травмировано.

Как показывает анализ, все несчастные случаи произошли по вине самих пострадавших, из-за их невнимательности, игнорирования правил поведения на железной дороге, в результате хождения по путям в состоянии алкогольного опьянения (два человека из числа пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения).

Казалось бы, все знают, что необходимо быть предельно осторожным, внимательным, соблюдать правила поведения на железной дороге, но тем не менее.

Причинами происшествий в первом случае стал переход железнодорожных путей в неустановленном месте, в первом – травмирование гражданина, сидевшего на рельсах, в двух случаях невнимательность и неосторожность при переходе ж.д. пути по установленному пешеходному железнодорожному переходу.

Последствия наезда поезда на человека – это всегда либо тяжкие телесные повреждения, когда пострадавший на всю жизнь остается инвалидом, либо смертельный исход.

Примеры:

- 28 июня на участке «Жабинка-Лунинец», в 16.30 на 641 км, пикет №6 перегона «Юхновичи-Пинск» машинист д/п №6360 сообщением «Брест-Лунинец» с целью избежания наезда на мужчину, переходившего ж.д. пути в неустановленном месте, применил экстренное торможение, но наезда избежать не смог и сбил подножкой дизеля пинчанина, который с множественными ушибленными ранами и переломами госпитализирован в травматологическое отделение.

- 1 августа около 12.30, после отправления поезда региональных линий эконом-класса №6356 сообщением «Брест-Лунинец» на 638 км, пикет 5 железнодорожной станции «Пинск», сбит житель Пинска, который, двигаясь по перрону на велосипеде резко свернул на пешеходный железнодорожный переход перед идущим поездом, в результате чего с множественными переломами и ушибами госпитализирован в Пинскую центральную больницу.

- 6 августа в 02.39 на 637 км, перегона ст. «Пинск-Ясельда» пассажирским поездом №603 сообщением «Гомель-Брест» смертельно травмирован 42-летний гражданин Российской Федерации, который в состоянии алкогольного опьянения сидел на рельсах и на звуковые сигналы поезда не реагировал, в результате чего был смертельно травмирован на месте. Как выяснилось, накануне данный мужчина приехал в Пинский район на свадьбу к своей знакомой и около 01.00 ушел из дома.

- 22 сентября в 12.25 на 639 км железнодорожной станции Пинск, пассажирским поездом № 675 сообщением «Гомель-Брест» смертельно травмирован местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения проходил по пешеходному ж.д. пути перед идущим поездом.

Сотрудниками транспортной милиции в тесном взаимодействии с работниками железной дороги, военизированной охраны, территориальными ОВД, постоянно проводятся профилактические мероприятия в данном направлении деятельности. Для проведения разъяснительной работы используются различные СМИ. На железнодорожных вокзалах и станциях на информационных стендах постоянно имеется информация транспортной милиции. Радиоинформация регулярно озвучивается по громкой связи на вокзалах и станциях. Однако ка показывает печальный опыт прошлых лет и случаи в нынешнем году, еще не все граждане прониклись этой проблемой, которая из года в год стоит перед нами в масштабах всей республики. Только на ж.д. станции «Пинск» за три месяца текущего года, к административной ответственности за нарушение правил прохода через ж.д. пути, привлечены 291 гражданин, с сотнями людей ежедневно проводятся профилактические беседы.

Так сложилось, что наш город разделяет железная дорога. К сожалению, не все жители Пинска и района, приезжие граждане, проникаются проблемой гибели и травматизма на железной дороге и прокладывают свой маршрут через ж.д. пути там, где им удобно. Существуют оборудованные места, где можно перейти ж.д. пути безопасно – это пешеходные настилы, оборудованные ж.д. переезды, автомобильный мост с пешеходными тротуарами, пешеходный мост. Невозможно положить бетонный пешеходный настил во всех местах, где наши люди протоптали свою тропу через ж.д. пути. Как правило, оборудованные пешеходные настилы, мосты, переезды выходят на автомобильную дорогу, где всегда имеется пешеходный переход через нее. Импровизированные переходы ведут к тому, что человек, нарушивший сначала правила прохода через ж.д. пути, выходит на участок автодороги и естественно нарушает еще и правила перехода через нее, так как там нет знаков и зоны для пешеходного перехода.

Будьте внимательными и осторожными при пересечении железнодорожного полотна. Соблюдайте элементарные правила нахождения на объектах транспортной инфраструктуры. Помните, что железная дорога ошибок не прощает и является зоной повышенной опасности.

А.В.Селюжицкий, начальник линейного пункта милиции станции «Пинск» Брестского ОВДТ