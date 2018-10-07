В Ленинградской области бус с рабочими из Беларуси попал в ДТП: один погибший, шесть пострадавших

Микроавтобус с рабочими из Беларуси попал в ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области (Россия). Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает издание 47news .





По предварительной информации, утром 8 октября Mercedes-Benz Sprinter с белорусскими регистрационными знаками ехал по трассе «Нарва». Вблизи деревни Косколово 31-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и дважды врезался в разделительное ограждение, после чего Mercedes опрокинулся на бок.

В микроавтобусе ехали девять человек. Все — мужчины от 20 до 45 лет, и все граждане Беларуси. В результате ДТП 23-летний пассажир от полученных травм умер на месте происшествия, еще шесть получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Из них двое — в тяжелом состоянии.





В ГИБДД сообщили, что предварительная причина ДТП — гололедица. Обстоятельства аварии устанавливаются.