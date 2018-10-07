ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ленинградской области бус с рабочими из Беларуси попал в ДТП: один погибший, шесть пострадавших

08.10.2018 14:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Микроавтобус с рабочими из Беларуси попал в ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области (Россия). Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает издание 47news.


По предварительной информации, утром 8 октября Mercedes-Benz Sprinter с белорусскими регистрационными знаками ехал по трассе «Нарва». Вблизи деревни Косколово 31-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и дважды врезался в разделительное ограждение, после чего Mercedes опрокинулся на бок.

В микроавтобусе ехали девять человек. Все — мужчины от 20 до 45 лет, и все граждане Беларуси. В результате ДТП 23-летний пассажир от полученных травм умер на месте происшествия, еще шесть получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Из них двое — в тяжелом состоянии.


В ГИБДД сообщили, что предварительная причина ДТП — гололедица. Обстоятельства аварии устанавливаются.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Получила цепочку, которая через 2 часа почернела»: рассказываем, как ювелирная мастерская снижает пробу серебра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика