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День Матери по-особенному отпразднуют на Вороновщине

08.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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День Матери по-особенному отпразднуют на Вороновщине

По инициативе Вороновской районной организации общественного объединения «Белорусский союз Женщин» 10 октября 2018 года в государственном учреждении образования «Дотишская средняя школа» состоится районное праздничное мероприятие «Любовью материнской мир прекрасен», посвященное Дню Матери.

Для участников мероприятия будет представлена обзорная экскурсия по Дотишской средней школе, которая является одной из самых оснащенных и современных школ Гродненской область.

На выставке-презентации первичных организаций Вороновской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» будет прекрасная возможность принять участие в проведении мастер-классов народных мастеров из д. Нача «З крыніц прадвечных», умельцев Дотишской школы «Букет для любимой мамочки». Мастера кулинарного искусства проведут презентацию с дегустацией выпечки «Кулинария народов мира» и раскроют секреты резьбы по овощам и фруктам – карвингу. Выставка работ народного мастера Регины Козловской «Россып талентаў» оставит незабываемые впечатления у наших зрителей.  О лучших женщинах, внесших значительный вклад в развитие Вороновщины, будет представлена вашему вниманию тематическая выставка «Мама … чьё сердце не имеет границ».

Главным событием программы станет презентация сборника стихов Марии Викентьевны Козловской под названием «Край родной, навек любимый», который является настоящей песней о любви к малой Родине, к матери, детям.

Участники праздничного мероприятия станут свидетелями еще одного знакового события. С целью укрепления сотрудничества по вопросам женщин, содействия установлению, поддержанию и развитию международных гуманитарных, культурных и информационных связей по вопросам защиты прав и законных интересов женщин, семьи и детей, между Вороновской районной организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин» и Шальчининкским белорусским культурным центром «Раніца» Литовской Республики будет подписано Соглашение о сотрудничестве.

Красивые душевные песни и праздничное настроение подарят лучшие творческие солисты и коллективы Вороновского района.

Начало в 14.00.

 Будем рады встрече с Вами!

ПРОГРАММА

проведения районного мероприятия

«Любовью материнской мир прекрасен», посвященного Дню Матери

13.50 – 14.00. Встреча гостей, регистрация участников мероприятия (фойе 1-го этажа школы);

14.00 – 14.20. Обзорная экскурсия по государственному учреждению образования «Дотишская средняя школа»;

14.20 – 14.50. Посещение выставки-презентации «Деятельность первичных организаций Вороновской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» (фойе 2-го этажа школы):

  • мастер-класс народных мастеров-умельцев из д. Нача «З крыніц прадвечных» по вышивке и другим народным промыслам первичной организации сектора культуры Вороновского райисполкома;
  • тематическая выставка о женщинах, внесших значительный вклад в развитие Вороновщины «Мама … чьё сердце не имеет границ» первичной организации сектора культуры Вороновского райисполкома;
  • выставка работ народного мастера Регины Козловской «Россып талентаў»;
  • мастер-класс «Букет для любимой мамочки» первичной организации ГУО «Дотишская средняя школа»;
  • мастер-класс по карвингу «Искусство резьбы по овощам и фруктам» первичной организации ГУО «Дотишская средняя школа»;
  • презентация проекта по выпечке с дегустацией «Кулинария народов мира» первичной организации ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района»;  

15.00 -16.30. Торжественное мероприятие «Любовью материнской мир прекрасен», посвященного Дню Матери (актовый зал школы):

  • открытие мероприятия;
  • презентация книги Марии Викентьевны Козловской «Край родной, навек любимый»;
  • подписание Соглашения о сотрудничестве между Шальчининкским белорусским культурным центром «Раніца» Литовской Республики и Вороновской районной организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
  • концертная программа.  
 
 
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По инициативе Вороновской районной организации общественного объединения «Белорусский союз Женщин» 10 октября 2018 года в государственном учреждении образования...
 
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