В Беларуси хотят запретить онлайн-торговлю в «секондах»

Интернет-торговлю подержанными вещами предлагает запретить Совмин Беларуси. На рассмотрение вынесено постановление о внесении изменений и дополнений в Правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам.

Информация опубликована на сайте МАРТ. Введение запрета хотят ввести по предложению концерна «Беллегпром», чтобы обеспечить население «качественными и безопасными товарами легпрома».

Обосновано это тем, что в некоторых онлайн-магазинах реализовывались бывшие в употреблении нательное белье, одежда и обувь для детей, тогда как, в соответствии с правилами торговли, это не допускается в принципе.

Отмечается, что при реализации товаров через интерне-магазины у покупателей нет возможности получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным на сайте.

Кроме того, покупатели, осуществляя предоплату, не могут в дальнейшем вернуть товары обратно и получить деньги, отмечают в МАРТ.