|
Хороша та власть, которую не вспоминают... На "прямой линии" с Геннадием Борисюком
08.10.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Неизвестно кому принадлежат эти слова, но я услышал их от Главы Администрации Ленинского района Бреста Геннадия Борисюка. Высказывание стало своеобразным резюме прямой телефонной линии шестого октября.
Интерес к данному мероприятию у меня возник по причине заявлений отдельных брестчан, что на прямые телефонные линии властей дозвониться невозможно, а если и дозвонишься, то спрашивать можно не обо всем.
6 октября 2018 года. Суббота. 8 часов 45 минут.
В здании Администрации Ленинского района непривычно безлюдно: постовой милиционер, Глава Администрации и я.
9 часов 00 минут
Кабинет «Глава администрации БорисюкГеннадий Иосифович».
- Ожидаете шквал звонков?
- Может быть и такое, но, думаю, часам к десяти. С утра кто-то спит, кто-то на ярмарку.
- Бытует мнение, что прямые линии придуманы, чтобы снизить количество обращений граждан в Администрацию Президента. Какова цель прямых телефонных линий?
- Знаете, если цель - обратиться в Администрацию Президента, то интернет без всяких препятствий помогает это сделать.
Прямые линии и выездные приемы граждан – это способ установления близкого и прямого контакта с людьми. Если власть на местах не будет решать проблемы людей, то зачем она нужна?
- По каким вопросам в основном звонят люди?
- Да, по разным. Жителей частного сектора города интересует строительство инфраструктуры, асфальтирование улиц. Те, кто живут в квартирах, звонят по включению тепла. Кто-то просто хочет пожаловаться. Мы готовы принимать, и принимаем людские проблемы на себя. Благодаря Александру Степановичу Рогачуку создана команда управленцев, цель которой – максимально решить проблемы людей, но в рамках закона. Если же человек целенаправленно хочет выйти на Минск и пожаловаться на местную власть, то он выйдет и пожалуется.
9 часов 40 минут
Первый входящий звонок.
- У меня в квартире холодно! Когда включат тепло?
- Вы знаете, у меня тоже холодно. Я вышел из квартиры, и мне показалось, что на улице теплее, чем дома. По закону тепло включается, когда пять дней подряд температура воздуха на улице составляет восемь градусов тепла.
- У вас тоже холодно???
- Да, у меня тоже холодно.
- Ну, тогда потерпим.
Неожиданный и удивительный исход диалога. Создается впечатление, что люди думают, будто чиновники живут на другой планете или в каком-то своем отдельном комфортном мире, где всегда тепло и нет никаких проблем. Предвзятая подозрительность или наивность? (Авт.)
- Помимо бытовых проблем горожан, какие проекты курируете?
- Фонтан на улице Советской возле кинотеатра «Беларусь». Это моя зона ответственности. Там уже ведутся работы. Мы хотим к 1000-летию Бреста запустить этот фонтан.
- Кто проектировал этот фонтан?
- Мы привлекли молодых архитекторов (ООО «ДИАЛОГ плюс») и ребята нарисовали интересное «решение». Строится фонтан с частичным финансированием предприятий Ленинского района.
- Что еще есть из локальных проектов?
- Конкурс «Цветы родному городу». В нем участвуют кафе, которые имеют летние площадки. Только по улице Советской их двадцать семь. Суть конкурса - как можно лучше с помощью цветов и зеленых насаждений оформить летнюю площадку, прилегающую к зданию кафе.
«Алые паруса» - это многолетняя традиция района – бал выпускников. Каждый год к проекту привлекаются новые участники. К примеру, в этом году хочется выразить слова благодарности сети кофеен «Параграф», которые подарили карты посетителей всем выпускникам-медалистам района.
10 часов 05 минут
Входящий звонок.
Женщина просит ликвидировать кооператив, в котором часть участников вскладчину построила водопровод и теперь требует компенсации за подключение у оставшихся, финансово не участвовавших в строительстве. К слову говоря, женщина из числа неплативших за строительство водопровода.
- Вот видите, некоторые ищут поддержку во власти для лоббирования своих интересов. С такими «предложениями» отправляем людей прямиком в суд. Суд во всем мире признан цивилизованным способом решения любых конфликтов.
11 часов 10 минут
Поступило еще два звонка по мелким бытовым вопросам.
- Геннадий Иосифович, четыре телефонных звонка за три часа, как это понимать?
- Хороша та власть, которую не вспоминают. Если в администрацию обращаются с проблемами – значит, мы не дорабатываем. Если о нас не вспоминают, значит острых, самостоятельно нерешаемых проблем у людей нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестно кому принадлежат эти слова, но я услышал их от Главы Администрации Ленинского района Бреста Геннадия Борисюка. Высказывание стало своеобразным резюме...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)