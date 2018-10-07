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Хороша та власть, которую не вспоминают... На "прямой линии" с Геннадием Борисюком

08.10.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Неизвестно кому принадлежат эти слова, но я услышал их от Главы Администрации Ленинского района Бреста Геннадия Борисюка. Высказывание стало своеобразным резюме прямой телефонной линии шестого октября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59519.php

Хороша та власть, которую не вспоминают... На "прямой линии" с Геннадием Борисюком

Интерес к данному мероприятию у меня возник по причине заявлений отдельных брестчан, что на прямые телефонные линии властей дозвониться невозможно, а если и дозвонишься, то спрашивать можно не обо всем.

6 октября 2018 года. Суббота. 8 часов 45 минут.

В здании Администрации Ленинского района непривычно безлюдно: постовой милиционер, Глава Администрации и я.

Справка

Геннадий Иосифович Борисюк родился в Бресте 15 октября 1965 года. В 1987-м окончил Брестский педагогический институт имени А.С. Пушкина (по специальности «русский язык и литература»), в 2006 году — Академию управления при президенте РБ (специальность «государственное управление социальной сферой»). Работал директором школы № 5, начальником отдела идеологической работы администрации Ленинского района, с 2007 года — заместителем главы администрации. В июне 2013 года был назначен на должность заместителя председателя Брестского горисполкома. В горисполкоме новый зампред курировал вопросы образования, здравоохранения, спорта и туризма, социальной политики, а также идеологическую работу. 3 марта 2016 года Александр Лукашенко дал согласие на назначение Геннадия Борисюка главой администрации Ленинского района Бреста.

9 часов 00 минут

Кабинет «Глава администрации БорисюкГеннадий Иосифович».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59519.php

Хороша та власть, которую не вспоминают... На "прямой линии" с Геннадием Борисюком

- Ожидаете шквал звонков?

- Может быть и такое, но, думаю, часам к десяти. С утра кто-то спит, кто-то на ярмарку.

- Бытует мнение, что прямые линии придуманы, чтобы снизить количество обращений граждан в Администрацию Президента. Какова цель прямых телефонных линий?

- Знаете, если цель - обратиться в Администрацию Президента, то интернет без всяких препятствий помогает это сделать.

Прямые линии и выездные приемы граждан – это способ установления близкого и прямого контакта с людьми. Если власть на местах не будет решать проблемы людей, то зачем она нужна?

- По каким вопросам в основном звонят люди?

- Да, по разным. Жителей частного сектора города интересует строительство инфраструктуры, асфальтирование улиц. Те, кто живут в квартирах, звонят по включению тепла. Кто-то просто хочет пожаловаться. Мы готовы принимать, и принимаем людские проблемы на себя. Благодаря Александру Степановичу Рогачуку создана команда управленцев, цель которой – максимально решить проблемы людей, но в рамках закона. Если же человек целенаправленно хочет выйти на Минск и пожаловаться на местную власть, то он выйдет и пожалуется.

9 часов 40 минут

Первый входящий звонок.

- У меня в квартире холодно! Когда включат тепло?

- Вы знаете, у меня тоже холодно. Я вышел из квартиры, и мне показалось, что на улице теплее, чем дома. По закону тепло включается, когда пять дней подряд температура воздуха на улице составляет восемь градусов тепла.

- У вас тоже холодно???

- Да, у меня тоже холодно.

- Ну, тогда потерпим.

Неожиданный и удивительный исход диалога. Создается впечатление, что люди думают, будто чиновники живут на другой планете или в каком-то своем отдельном комфортном мире, где всегда тепло и нет никаких проблем. Предвзятая подозрительность или наивность? (Авт.)

- Помимо бытовых проблем горожан, какие проекты курируете?

- Фонтан на улице Советской возле кинотеатра «Беларусь». Это моя зона ответственности. Там уже ведутся работы. Мы хотим к 1000-летию Бреста запустить этот фонтан.

- Кто проектировал этот фонтан?

- Мы привлекли молодых архитекторов (ООО «ДИАЛОГ плюс») и ребята нарисовали интересное «решение». Строится фонтан с частичным финансированием предприятий Ленинского района.

- Что еще есть из локальных проектов?

- Конкурс «Цветы родному городу». В нем участвуют кафе, которые имеют летние площадки. Только по улице Советской их двадцать семь. Суть конкурса - как можно лучше с помощью цветов и зеленых насаждений оформить летнюю площадку, прилегающую к зданию кафе.

«Алые паруса» - это многолетняя традиция района – бал выпускников. Каждый год к проекту привлекаются новые участники. К примеру, в этом году хочется выразить слова благодарности сети кофеен «Параграф», которые подарили карты посетителей всем выпускникам-медалистам района.

10 часов 05 минут

Входящий звонок.

Женщина просит ликвидировать кооператив, в котором часть участников вскладчину построила водопровод и теперь требует компенсации за подключение у оставшихся, финансово не участвовавших в строительстве. К слову говоря, женщина из числа неплативших за строительство водопровода.

- Вот видите, некоторые ищут поддержку во власти для лоббирования своих интересов. С такими «предложениями» отправляем людей прямиком в суд. Суд во всем мире признан цивилизованным способом решения любых конфликтов.

11 часов 10 минут

Поступило еще два звонка по мелким бытовым вопросам.

- Геннадий Иосифович, четыре телефонных звонка за три часа, как это понимать?

- Хороша та власть, которую не вспоминают. Если в администрацию обращаются с проблемами – значит, мы не дорабатываем. Если о нас не вспоминают, значит острых, самостоятельно нерешаемых проблем у людей нет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Неизвестно кому принадлежат эти слова, но я услышал их от Главы Администрации Ленинского района Бреста Геннадия Борисюка. Высказывание стало своеобразным резюме...
 
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