Около 170 фактов выплаты зарплаты ниже минимальной выявлено в Беларуси в январе-сентябре

В Беларуси за девять месяцев этого года выявлено около 170 фактов выплаты заработной платы ниже минимальной. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов на онлайн-конференции "Практическое применение законодательства об охране труда" на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты.



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"В ходе надзора за соблюдением законодательства о минимальной заработной плате за январь-сентябрь 2018 года выявлено 168 фактов нарушения в этой части", - привел данные Игорь Старовойтов. Наибольшее количество таких случаев наблюдается в Витебской, Гродненской и Брестской областях.

К административной ответственности привлечены 133 должностных лица, сумма штрафа составила Br9 тыс.